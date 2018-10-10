台北》選戰議題被邊緣化？國民黨黨部主委黃呂錦茹：代表丁太乾淨了

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國民黨台北市長參選人丁守中今天舉行競總成立茶會，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹致詞時表示，外界認為這次選舉丁守中跟許多選舉議題好像都無關，沒有發表意見的空間，但這是因為丁守中「太乾淨了」，就像一杯白開水一樣，所以才好像沒話可講，無從做任何評論，不過白開水是每天都要喝的，丁守中始終如一沒改變為台北市民服務的初衷。

前國民黨主席洪秀柱也形容丁守中像「白開水」，她說，丁守中老實誠懇、認真、滿腹經綸，可是有缺點，「非常的無趣」，都不會表演，不會作秀；「他就是這麼實在，就像一瓶白開水，白開水很重要，每天都要喝，天天喝可樂可以嗎？天天喝加一堆『色彩色素』的飲料可以嗎？白開水是最營養年底最需要的。」

洪秀柱也酸台北市長柯文哲，如果要選網紅，就選柯，要選會表演的，也選柯，要選很會詭辯的，也要選柯，想要選個很有趣、像丑角一樣，就選柯。柯的五大弊案，到底幾個弊案？大巨蛋變成大爛蛋，柯連怎麼解決都不知道，不要說柯四年有什麼政績，光這點就可以下台了。

洪秀柱說，丁守中擇善固執，固執得很，對的事情一定要做，還打死不讓，選丁守中，可以想像未來是個怎樣的城市，但如果選柯文哲，不知道他現在講的話明天又要幹嘛，只是看柯很會表演，但這就像吸毒一樣，很過癮，但是會致命，所以應該選擇擇善故、認真肯做事、會建設有理想的丁守中。

國民黨團總召江啟臣也率立院黨團來替丁守中站台，江啟臣批評柯文哲執政這幾年讓台北市的國際都市綜合評比又倒退3名，這幾年帶給大家的只有成就他自己變成網紅，「他適合去當網紅，我們就讓他去當網紅，丁守中來當市長。」

(中時 )

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