日雅子妃休養15年 竟因患了這種病？

2018年10月10日 10:33 中時電子報 陳舒秦

日本皇太子妃2003年之前，被確診患有因壓力引發的「適應性疾病」。此後很長一段時間，她幾乎告別了所有皇室公眾活動。今年12月雅子長期休養治療就滿整整15年了，日本媒體報導，雅子患的可能不是先前大家所知道的「適應障礙症」，而是「產後憂鬱」。

皇太子妃原名小和田雅子，1963年12月出生東京，其家庭是一個傳統的外交官家庭。在自身出色的語言天賦和家庭教育的薰陶之下，她18歲進入美國哈佛大學學習，之後進入日本外務省工作，通曉英語、法語、俄語和德語等多門外國語言。

1986年，在歡迎西班牙公主的宴會上，女兒小和田雅子首次與皇太子見面。雅子從小跟著當外交官的父親周遊列國，在德仁面前落落大方，侃侃而談，令德仁一見傾心。之後不久，兩人開始交往，經過多年苦追雅子嫁入皇室，生下愛子，原本活潑開朗、對外應對自如的雅子會患上「適應性疾病」，對在公開場合露面有了恐懼心理，她逐漸變得「自閉」。雅子的病症雖然還沒有完全恢復，但其診斷至今仍存疑。許多日本醫療機構爭論其真正的病名，有強迫神經症、不安神經症、自律神經失調症等。

日本媒體表示，經過診斷後她認為並非先前廣為報導的適應障礙症，應該是產後憂鬱。「雖然現在得這種疾病的人很多，但在當時並不怎麼為人所知。」不過雅子近期身體恢復狀況良好，似乎已可逐漸面對外界。

(中時電子報)