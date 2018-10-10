國慶悲歌！母攜2子燒炭2死1傷 長子傳訊告別同學被救回

2018年10月10日 10:40 中時 葉臻

41歲王姓單親媽媽，9日深夜帶著2名兒子於家中燒炭自殺。（葉臻翻攝）

警方立即透過發話位置鎖定座標，派員至平鎮區廣豐街發話位置搜尋。（葉臻翻攝）

桃園市平鎮區41歲王姓單親媽媽，9日深夜帶著2名兒子於家中燒炭自殺，16歲的長子意識模糊之際傳訊息向同學告別，嚇的同學立刻報警求救，警方到場後將3人送醫，然而王女及13歲次子已無呼吸心跳，16歲長子經過搶救已恢復生命跡象。

警方表示，王姓女子長期患有精神疾病，加上經濟狀況不佳、單親情況下得照顧13歲和16歲的2名兒子，9日深夜疑似因為壓力太大，帶著2名兒子於家中燒炭自殺。

16歲的長子意識模糊之際傳訊息向要好的同學告別，表示謝謝他們的照顧，自己要先走一步，嚇的同學趕緊向警方報案，警方立即透過發話位置鎖定座標，派員至平鎮區廣豐街發話位置搜尋。

經過長子同學確認地點後員警立刻破門查看，發現王女家中煙霧迷漫，分房搜尋之際發現16歲的長子還有生命氣息，然而在主臥室的王女及13歲的次子已無生命跡象，送醫之後仍宣告不治。

長子經過搶救護已在10日上午恢復意識，長子表示，自己與弟弟都是由母親單親撫養，但後來母親患有精神疾病、無法工作，就讀夜校的他只得白天打工來支撐家計，生活及經濟狀況十分不好，過的非常清苦。

警方也通知王女親屬到場協助釐清經過，王女弟弟指出，王女患有精神疾病後已有多次輕生的紀錄，知到姊姊生活狀況不是很好，娘家平時也會資助一些生活費用，這次姊姊與姪子沒有救回來，真的很心痛，警方後續除報請檢察官、法醫勘驗外，另將本案通報市政府主管機關，給予後續協助。

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(中時 )