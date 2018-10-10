籲北京扮演良性角色 蔡英文：不會升高對抗 也不會屈從

2018年10月10日 10:54 中時 劉宗龍 、工商時報 崔慈悌 彭媁琳、中時電子報 謝雅柔 、工商時報彭媁琳、中時電子報

蔡英文總統今天發表國慶談話，呼籲北京當局，一個負責任的大國，應該在區域及全球，扮演良性的角色，而不是衝突的來源。她也向大家保證，「我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓」，甚而犧牲台灣主權。

107年國慶大會今天登場，面對國際和兩岸情勢，蔡英文總統發表國慶談話。一開始就明白表示「今天是中華民國107年的生日」。

以下是蔡英文總統談話：

在國慶的這一天，我們不只要共同慶祝，更要一起思考國家的未來。過去一年，新的國際局勢正在考驗著每一個國家，當然也考驗著我們。政府無時無刻都在思考，如何從挑戰中發現機遇，如何在變動中，找出國家最佳戰略跟出路。今天我就要藉著這個機會，向全國人民完整說明政府的因應之道。

相信大家都觀察到，國際政經局勢正在面臨劇烈的變化。美中之間的貿易衝突，讓國際產業分工出現重組，也對原有的經貿秩序帶來衝擊。

在此同時，印太地區以及兩岸關係的複雜度，也相應升高。中國試圖挑戰區域現狀的作為，已經引起國際社會高度地關注。台灣位處西太平洋第一線，自然承受巨大的壓力。

這段時間以來，中國單方面的文攻武嚇和外交打壓，不但傷害了兩岸關係，更嚴重挑戰了台海和平穩定的現狀。

面對打壓，有些人希望政府採取更具對抗性的立場。不過，也有另一些人認為，我們應該要退讓妥協。

但是各位，越是劇烈的變局，台灣就越要維持穩定，以沉著的態度化解壓力，冷靜地尋找生存的利基。

這是兩年多來我一貫的堅持。維護兩千三百萬人民自由民主的生活方式，捍衛中華民國的永續發展，維持台海和平跟區域穩定，這是全體台灣人民最大的公約數，每一個負責任的政治人物和政黨，都應該要堅持捍衛到底！

當全世界都在因應中國勢力擴張的同時，我所領導的政府要讓世界看見台灣的強韌。捍衛台灣的最佳方案，就是要讓台灣在世界上變得不可或缺，也不可取代。

外在力量企圖單方面改變台海現狀的做法，不可能被台灣人民接受，任何違反普世價值的主張，也絕不會獲得國際社會的認同和支持。

我也要再一次呼籲北京當局，一個負責任的大國，應該在區域及全球，扮演良性的角色，而不是衝突的來源。

做為總統，我要向大家保證，我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓。我不會因一時的激憤，走向衝突對抗，而讓兩岸關係陷入險境。我也不會背離民意，犧牲台灣的主權。在變局當中，我們絕對不能錯估情勢。激化衝突或者妥協屈從，都只會治絲益棼。

我們的因應之道，就是「求穩、應變、進步」。這條路雖然充滿了挑戰，但卻是現階段台灣必須穩健前行的道路。

有效的因應策略，植基於堅強的國力。所以當前最重要的任務，就是強化國家安全、強化經濟實力、強化社會安全網，不斷地「壯大台灣」，厚植實力，提升台灣在國際上的不可替代性，這才是台灣永續生存的利基。

(中時 )