紅樹林上凌波微步！芳苑濕地要蓋海空步道了

2018年10月10日 12:15 中時 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

八卦山天空步道之後，彰化縣政府在芳苑紅樹林打造海空步道，希冀不讓美高濕地專美於前，打造彰化西南角觀光特色。（彰化縣政府提供）

八卦山天空步道之後，彰化縣政府在芳苑紅樹林打造海空步道，希冀不讓美高濕地專美於前，打造彰化西南角觀光特色。（彰化縣政府提供）

八卦山天空步道之後，彰化縣政府在芳苑紅樹林打造海空步道，希冀不讓美高濕地專美於前，打造彰化西南角觀光特色。（彰化縣政府提供）

芳苑濕地紅樹林是全台最大、寬達6公里的濕地潮間帶，紅樹林面積約27.6公頃，以海笳冬為主，其次是水筆仔，鳥類、水族等生態資源豐富，彰化縣政府為引領親近生態，將打造長550公尺，寬度2公尺德海空步道，以芳苑普天宮旁的海牛廣場為起點，全程步行時間約1小時。

八卦山天空步道之後，彰化縣政府規劃在芳苑紅樹林打造海空步道，希冀不讓台中美高濕地專美於前，引領走進濕地中心，創造彰化西南角觀光特色。10日下午4點在芳苑鄉普天宮停車場舉辦芳苑濕地紅樹林海空步道開工說明會，徵詢各界的意見。

縣長魏明谷表示，縣府從2013年起辦理彰化海岸永續整體規劃，2014年對芳苑濕地紅樹林進行完整的生態調查，2018年向中央經費辦理「芳苑濕地紅樹林暨其周邊整體環境改善計畫」，總計畫經費為9000萬元，工程費為8038萬，預定10月開工，2019年11月完工，結合全台最大的媽祖廟普天宮、芳苑漁村聚落、海牛文化等觀光資源。

彰縣府城觀處長馬英傑表示，芳苑濕地紅樹林位於芳苑鄉二林溪出海口，為保育類鳥類大杓鷸、黑嘴鷗等重要棲地，計畫工程項目包含，觀夕平台、賞鳥亭等生態環境教育體驗設施。紅樹林疏伐及整理既有潮溝。紅樹林海空步道。蚵田風情環境解說步道。濕地公園核心廣場，就是海牛廣場。生態導覽解說系統等。

海空步道將串連認識紅樹林、潮間帶與濱海生態環境的主要參觀路線，從芳苑普天宮旁的海牛廣場為起點，順時針方向進入紅樹林海空步道入口、觀夕平台、賞鳥亭及底棲環境觀察平台，最後沿海空步道走至芳苑海堤，全程步行時間約1小時。

(中時 )