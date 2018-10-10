蔡英文：製造散布假消息罪證確鑿 一定嚴辦到底

2018年10月10日 10:59 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天在國慶談話中表示，當前國家安全所面臨的挑戰，已經不僅僅是傳統國防軍事安全。外交施壓、社會滲透，甚至經濟安全，都是可能造成威脅的手段。無論是製造散布假消息、非法竊取科技情報，「只要罪證確鑿，我們一定嚴辦到底」。

蔡英文表示，當前國家安全所面臨的挑戰，已經不僅僅是傳統國防軍事安全。外交施壓、社會滲透，甚至經濟安全，都是可能造成威脅的手段。當務之急，就是建構整體戰略，啟動國家安全強化的工程。

她說，國家安全整體布局的第一個面向，就是在外交上強化價值連結，建構台灣不可取代的戰略重要性。「台灣擁有重要的地緣戰略地位，面對國際變局，我們的戰略選擇相當清楚，就是要堅守自由民主以及市場經濟。這兩項根本價值，是台灣今天成為亞洲民主典範，及發展經濟實力的重要基礎」。

蔡英文表示，過去兩年，在中國的壓力之下，「我們堅持價值理念，展現高度韌性，讓越來越多理念相近國家，表達對中華民國台灣的支持」。

尤其是美國，最近不僅國會通過了許多友台法案，日前彭斯副總統，也公開譴責中國打壓台灣外交，並且肯定台灣的民主制度。

和台灣共享民主價值的日本，無論是在國際場合的聲援、或是天災時相互協助關懷，都讓兩國間的友誼越發密切。

她說，前陣子，歐洲議會也通過決議，肯定台灣民主發展，同時也呼籲歐盟國家全力遏止中國武力挑釁台灣、破壞台海和平。

「我們也有很多友邦，積極為台灣奔走，呼籲國際合作不該遺漏台灣。今天，三位為台灣仗義執言的好朋友，巴拉圭的阿布鐸總統閣下、聖克里斯多福及尼維斯的席頓總督閣下，以及聖露西亞的查士納總理閣下，也出席了我們的國慶典禮」。蔡總統說，藉著這個機會，向他們表達最誠摯的感謝。現在請大家用熱情的掌聲，歡迎這三位遠道而來的貴賓。

至於國家安全整體布局的第二道面向，就是提升國防戰力。她說，「重層嚇阻，防衛固守，是我們的軍事戰略」。它的核心價值，就在提升中華民國國軍的戰力。我曾經說過，只要蔡英文任總統的一天，國防預算每年都會穩定成長。「我們精實的部隊和戰備，絕對有能力捍衛中華民國台灣的主權！」

她說，在此外，「我們也全力強化『國防自主』的能力。今年六月，我到漢翔公司，主持高教機的開架典禮，今年八月，我也在海軍司令部宣布新海軍啟航」。

重啟延宕多時的高教機國造和潛艦國造計畫，將引領國防工業邁向新時代。未來的國防工業，不只能夠強化國軍戰力，更能夠透過帶動產業升級跟群聚，成為經濟發展的重要動力。

國家安全布局的第三個面向，是阻止外來勢力對國內進行滲透破壞，確保民主制度及社會經濟正常運作。

「台灣的多元民主，是我們堅決守護的價值。但是如果有其他國家，利用台灣社會的自由，來進行滲透、製造亂象，我們一定會用盡一切方式來防範，絕對不會坐視」。蔡總統說，無論是製造散布假消息、非法竊取科技情報，還是蓄意破壞資訊安全系統，甚至企圖用各種方式介入選舉、干擾政治運作的行為，只要罪證確鑿，一定嚴辦到底。

「針對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，我們也會加強跨國合作」。不僅僅是交流經驗，未來更要建立查核和通報機制，共同來因應這些假消息對各國的社會穩定，所帶來的破壞和衝擊。

國家安全整體布局的第四個面向，就是全球經貿戰略的重整及全新布局。

面對美中貿易衝突，和全球經貿秩序重建的巨大變局，我們必須調整台灣在區域發展及全球供應鏈的角色。我們要以中、大型台商在區域分工的整合能力及全球布局能量，加上中小企業的活力，來開展全新的戰略布局，催化台灣經濟全面轉型升級。

總統說要做三件重要的事情包括：

第一，從產業結構及資源互補的角度，在研發及尖端製造領域，和美、歐、日等工業先進國家，建立緊密的產業分工及技術連結，創造全新、高效率的供應鏈。

第二，從資源及市場共享的角度，在具發展潛力的新南向國家及其他新興市場，透過多元合作，共同打造攸關經濟發展及民生福祉的關鍵產業鏈，促進經濟的共榮發展。

第三，在我們的邦交國，協同當地政府共同面對氣候變遷的挑戰及尋找新的發展機會，打下經濟永續發展的基礎，也為台灣開闢未來的新市場、新生產基地、以及全球布局的新據點。

(工商 )