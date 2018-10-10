40歲高齡產婦搶第一 00：01喜誕國慶寶寶

2018年10月10日 12:12 中時 張潼

台北市立聯合醫院婦幼院區國慶日凌晨0點01分喜迎國慶寶寶！羅姓40歲產婦預產期原是10月7日，經催生，原本預計寶寶會在9日出生，沒想到最後竟在10月10日凌晨0點01分順利生產。（張潼攝）

台北市立聯合醫院婦幼院區國慶日凌晨0點01分喜迎國慶寶寶！羅姓40歲產婦預產期原是10月7日，經催生，原本預計寶寶會在9日出生，沒想到最後竟在10月10日凌晨0點01分順利生產，連醫師都笑說「應該是全台灣今年第一個國慶寶寶！」值得一提的是，產婦與丈夫是相差9歲的姐弟戀，這次在國慶日迎來第一個孩子，他們笑說「真的很開心！」

朱先生、羅小姐今年喜迎第一胎，雖然羅小姐已經40歲，但仍以自然產方式于今天凌晨誕下3140公克、身長50公分的女嬰。今早夫妻倆接受訪問時笑說，「妹妹」很調皮，原本以為9日就會出生，沒想到選在國慶日0點01分出生，令原先沒預期到會在特殊節日生產的全家人都感到很驚喜。

女嬰的外公外婆也笑說，這是他們第一個孫子，出生時「哇」哭得好大一聲，連醫生都說恭喜，搞不好是全台灣第一個國慶寶寶；雖然現在的時代，國慶寶寶也沒有那麼特別了，但對全家人來說，還是覺得是種機緣、運氣，很開心。

聯合醫院婦產部主任林陳立指出，截至10日上午止，北市聯醫國慶寶寶只有這1名自然產女嬰，但還有1名產婦待產中。另根據統計，聯醫5大綜合院區去年國慶日共有5名國慶寶寶、前年11名、大前年9名，也就是今年可能再次下探，他認為這與少子化、目前醫院假日不再有人力開放父母指定日期剖腹產有關，且多數父母也比較傾向自然產。

但他也指出，目前台灣生產數不斷下降狀況下，今年全台灣新生兒應該勉強達到18萬，不過，40歲以上產婦的人數卻在這10年中成長2倍多，從3000多人增加至快9000人，可見40歲以上大齡熟女還是不要害怕生育，依現在科技，仍能順利生產。

林陳立也呼籲，未來制定政策時，可以考慮鼓勵生第一胎外，更要鼓勵生第二胎，尤其生完第一胎者持續做產後檢查，直到懷第二胎，「及時生育」才能有助台灣的出生率。

(中時 )