不捨學員汗流浹背 他們捐大型冷風扇

2018年10月10日 11:13 中時 許素惠

毅昇企業負責人薛家廣（藍色背心）號召集資捐贈雲林土庫華聖啟能中心2台大型冷風扇，學員表演歌舞表達謝意。（許素惠攝）

毅昇企業負責人薛家廣（右）號召集資捐贈雲林土庫華聖啟能中心2台大型冷風扇，學員為他按讚。（許素惠攝）

毅昇企業負責人薛家廣今年中秋前夕，到雲林縣土庫鎮華聖啟能中心捐贈物資，該中心正進行秋節戶外活動，見學員個個汗流浹背，十分不捨，便號召企業同好集資購買了2台大型冷風扇捐贈給該中心，學員欣喜不已。

薛家廣是同濟會友，他號召會友翊豐通風公司、成立保養廠陳基成、迻豐紙公司張金銘、菘毅工程行蘇茂德、合成機械起重公司吳世楓、明鳳食寓餐飲蘇建偉等在地企業，合資行善。

薛家廣說，許多同濟會友都叮囑他做公益一定要「相揪」，讓他很感動，因為事業有成的很多，但一毛不拔的大有人在，謝謝大家願意關懷身心障者。

學員唱唱跳跳又表演太鼓，表達謝意。該中心主任劉振旺指出，薛先生平日便默默幫助弱勢團體，中秋前夕又來該中心捐贈物資，學員正好在戶外廣場進行秋節活動，個個汗流浹背，心生不捨，促成這次善行，感謝同濟會友們看到華聖的需要。

社工薛玉珍說，有了大型冷風扇，以後辦理戶外活動及經營友善小屋時，就不必再揮汗如雨了。

(中時 )