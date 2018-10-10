蔡英文總統國慶談話 全文看這裡

2018年10月10日 11:11 工商 崔慈悌

大會主席蘇嘉全院長，現場的各位貴賓，電視機前面、以及網路上收看直播的全體國人同胞，大家早安，大家好！

今天是中華民國一百零七歲的生日，現場有許多來自全世界各地的僑胞和好朋友，跟我們一起歡度國家的慶典。我要代表台灣人民，跟遠道而來的各位，致上最深的謝意。

在國慶的這一天，我們不只要共同慶祝，更要一起思考國家的未來。過去一年，新的國際局勢正在考驗著每一個國家，當然也考驗著我們。政府無時無刻都在思考，如何從挑戰中發現機遇，如何在變動中，找出國家最佳戰略跟出路。今天我就要藉著這個機會，向全國人民完整說明政府的因應之道。

相信大家都觀察到，國際政經局勢正在面臨劇烈的變化。美中之間的貿易衝突，讓國際產業分工出現重組，也對原有的經貿秩序帶來衝擊。

在此同時，印太地區以及兩岸關係的複雜度，也相應升高。中國試圖挑戰區域現狀的作為，已經引起國際社會高度地關注。台灣位處西太平洋第一線，自然承受巨大的壓力。

這段時間以來，中國單方面的文攻武嚇和外交打壓，不但傷害了兩岸關係，更嚴重挑戰了台海和平穩定的現狀。

面對打壓，有些人希望政府採取更具對抗性的立場。不過，也有另一些人認為，我們應該要退讓妥協。

但是各位，越是劇烈的變局，台灣就越要維持穩定，以沉著的態度化解壓力，冷靜地尋找生存的利基。

這是兩年多來我一貫的堅持。維護兩千三百萬人民自由民主的生活方式，捍衛中華民國的永續發展，維持台海和平跟區域穩定，這是全體台灣人民最大的公約數，每一個負責任的政治人物和政黨，都應該要堅持捍衛到底！

當全世界都在因應中國勢力擴張的同時，我所領導的政府要讓世界看見台灣的強韌。捍衛台灣的最佳方案，就是要讓台灣在世界上變得不可或缺，也不可取代。

外在力量企圖單方面改變台海現狀的做法，不可能被台灣人民接受，任何違反普世價值的主張，也絕不會獲得國際社會的認同和支持。

我也要再一次呼籲北京當局，一個負責任的大國，應該在區域及全球，扮演良性的角色，而不是衝突的來源。

做為總統，我要向大家保證，我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓。我不會因一時的激憤，走向衝突對抗，而讓兩岸關係陷入險境。我也不會背離民意，犧牲台灣的主權。在變局當中，我們絕對不能錯估情勢。激化衝突或者妥協屈從，都只會治絲益棼。

我們的因應之道，就是「求穩、應變、進步」。這條路雖然充滿了挑戰，但卻是現階段台灣必須穩健前行的道路。

有效的因應策略，植基於堅強的國力。所以當前最重要的任務，就是強化國家安全、強化經濟實力、強化社會安全網，不斷地「壯大台灣」，厚植實力，提升台灣在國際上的不可替代性，這才是台灣永續生存的利基。

當前國家安全所面臨的挑戰，已經不僅僅是傳統國防軍事安全。外交施壓、社會滲透，甚至經濟安全，都是可能造成威脅的手段。當務之急，就是建構整體戰略，啟動國家安全強化的工程。

國家安全整體布局的第一個面向，就是在外交上強化價值連結，建構台灣不可取代的戰略重要性。

台灣擁有重要的地緣戰略地位，面對國際變局，我們的戰略選擇相當清楚，就是要堅守自由民主以及市場經濟。這兩項根本價值，是台灣今天成為亞洲民主典範，及發展經濟實力的重要基礎。

過去兩年，在中國的壓力之下，我們堅持價值理念，展現高度韌性，讓越來越多理念相近國家，表達對中華民國台灣的支持。

尤其是美國，最近不僅國會通過了許多友台法案，日前彭斯副總統，也公開譴責中國打壓台灣外交，並且肯定台灣的民主制度。

和台灣共享民主價值的日本，無論是在國際場合的聲援、或是天災時相互協助關懷，都讓兩國間的友誼越發密切。

前陣子，歐洲議會也通過決議，肯定台灣民主發展，同時也呼籲歐盟國家全力遏止中國武力挑釁台灣、破壞台海和平。

我們也有很多友邦，積極為台灣奔走，呼籲國際合作不該遺漏台灣。今天，三位為台灣仗義執言的好朋友，巴拉圭的阿布鐸總統閣下、聖克里斯多福及尼維斯的席頓總督閣下，以及聖露西亞的查士納總理閣下，也出席了我們的國慶典禮。

讓我們藉著這個機會，向他們表達最誠摯的感謝。現在請大家用熱情的掌聲，歡迎這三位遠道而來的貴賓。

國家安全整體布局的第二道面向，就是提升國防戰力。

「重層嚇阻，防衛固守」，是我們的軍事戰略。它的核心價值，就在提升中華民國國軍的戰力。我曾經說過，只要蔡英文任總統的一天，國防預算每年都會穩定成長。我們精實的部隊和戰備，絕對有能力捍衛中華民國台灣的主權！

在此外，我們也全力強化「國防自主」的能力。今年六月，我到漢翔公司，主持高教機的開架典禮，今年八月，我也在海軍司令部宣布「新海軍啟航」。

重啟延宕多時的高教機國造和潛艦國造計畫，將引領國防工業邁向新時代。未來的國防工業，不只能夠強化國軍戰力，更能夠透過帶動產業升級跟群聚，成為經濟發展的重要動力。

國家安全布局的第三個面向，是阻止外來勢力對國內進行滲透破壞，確保民主制度及社會經濟正常運作。

台灣的多元民主，是我們堅決守護的價值。但是如果有其他國家，利用台灣社會的自由，來進行滲透、製造亂象，我們一定會用盡一切方式來防範，絕對不會坐視。

無論是製造散布假消息、非法竊取科技情報，還是蓄意破壞資訊安全系統，甚至企圖用各種方式介入選舉、干擾政治運作的行為，只要罪證確鑿，我們一定嚴辦到底。

針對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，我們也會加強跨國合作。不僅僅是交流經驗，未來更要建立查核和通報機制，共同來因應這些假消息對各國的社會穩定，所帶來的破壞和衝擊。

國家安全整體布局的第四個面向，就是全球經貿戰略的重整及全新布局。

面對美中貿易衝突，和全球經貿秩序重建的巨大變局，我們必須調整台灣在區域發展及全球供應鏈的角色。我們要以中、大型台商在區域分工的整合能力及全球布局能量，加上中小企業的活力，來開展全新的戰略布局，催化台灣經濟全面轉型升級。

我們要做三件重要的事情：

第一，從產業結構及資源互補的角度，在研發及尖端製造領域，和美、歐、日等工業先進國家，建立緊密的產業分工及技術連結，創造全新、高效率的供應鏈。

第二，從資源及市場共享的角度，在具發展潛力的新南向國家及其他新興市場，透過多元合作，共同打造攸關經濟發展及民生福祉的關鍵產業鏈，促進經濟的共榮發展。

第三，在我們的邦交國，協同當地政府共同面對氣候變遷的挑戰及尋找新的發展機會，打下經濟永續發展的基礎，也為台灣開闢未來的新市場、新生產基地、以及全球布局的新據點。

在經濟實力的強化上，我們必須要強力的推動經濟轉型，有效率的執行基礎建設計畫，認真解決五缺問題，並將經濟成長的利益，由全民共享。

經濟轉型的關鍵在科技。政府正努力朝「系統導向、軟硬整合、軍民合一，以及國際鏈結」四大目標，快速提升科技水準及研發的能量，以作為經濟提升的重要基礎。

我們用新的思維，拆解不合時宜的框架，也鬆綁了阻礙競爭的約束，帶領產業走向新的機遇。

在這當中，「5+2產業創新計畫」已經有效驅動產業升級轉型。導入智慧製造的機械產業，去年的產值已經突破一兆元，精密度跟附加價值也更上一層樓，帶動了航太、物聯網，以及醫材的製造水準。

另外，「非核家園」的目標也確立了綠能發展的藍圖，並吸引國際離岸風電大廠前來投資。連帶地，新的風電產業鏈，也正在逐漸形成。

我們也要強化多元的國際布局，產業才有能力在面對變局時，快速調整供應鏈來因應。

行政院已經組成專案小組，協助台商多元布局生產基地。願意回台灣投資的台商，我們鼎力相助，如果希望到其他國家投資布局，我們也會全力支援。

今年，「前瞻基礎建設」計畫第一期特別預算已經開始執行，建設的效益會逐漸展現，對擴大內需的貢獻也在發酵當中。這當中的綠能、數位、水資源、軌道、城鄉，是下一階段台灣要優先投資的基礎建設。

在彰化，透過綠電稅收，政府有了穩定的財政基礎，可以確保學生營養午餐、社會福利實施的財政平衡。

在原鄉部落及偏遠地區，我們鋪設了寬頻建設，讓小朋友透過網路跟世界連結，拉近城鄉的差距。

在水資源建設上，透過石門水庫中庄調整池、湖山水庫下游自來水工程、曾文水庫防淤隧道的興建，我們穩定了從北到南的供水。

因為極端氣候強降雨所造成的局部地區淹水問題，也正透過各地滯洪池、人工湖、河川整治和下水道清淤等工程，希望做到快速減災的效果。

在交通建設方面，東部地區，透過蘇花公路改善計畫、南迴公路改善計畫，已經初步看見成果。

大家所關心的軌道建設，我們也加緊努力，強化進入東部地區的鐵路系統，以及花東之間的鐵路系統，讓環島的鐵路系統更加完備。

連結北部都會地區的基隆輕軌、新竹輕軌，串連中部區域的台中山手線，以及捷運綠線延伸彰化方案，還有高雄捷運紅線延伸、黃線新建案等，從南到北，許多新建計畫都已經展開規劃，並陸續進入核定階段。

軌道建設的發展，不僅提供便捷的交通，更能有效減少汽機車造成的空氣污染。

大力推動前瞻基礎建設的目的，就是要改善投資環境、均衡區域發展，為台灣的下一個世代創造更優質的環境和生活。

我們致力改善產業的投資環境。企業所關切的生產元素，包括土地、水、電、人才、勞工的五缺問題，在賴院長「做實事」的態度下，一項又一項逐步解決。

請大家回憶一下，去年夏天，能源供應十分緊張，供電警戒的橘燈一共亮起六十六天。今年夏天，無論天氣和景氣，都比去年熱，但是供電警戒的橘燈一天也沒有亮過，我們度過了供電危機。

我們再回憶一下，今年上半年，西部地區降雨很少，大家都擔心缺水。但是透過開源、節流、調度和備援的措施，再加上前瞻基礎建設計畫，我們也安然度過了挑戰。

前陣子，台積電、華邦電、力晶等大廠，都加碼投資台灣。國際大公司Google、微軟、思科、Facebook，有些準備在台灣設置研發中心，有些是提出新的合作計畫，這些代表了我們改善投資環境的成果，得到了國內外廠商的肯定。

當經濟結構轉型的工程啟動，基礎建設開始興建，投資環境呈現改善的同時，我們看見景氣復甦，台灣經濟也開始穩健成長。

兩年前，我們走出了連續三季的衰退；今年一到五月的失業率，是十八年來同期新低。2017年實質總薪資更創歷史新高，結束了薪資倒退十幾年的窘境。

經濟指標變好，當然令人欣喜，但是對政府來說，最重要的事情是，怎麼將經濟成長的紅利，分享給所有人民。

今年，我們把軍公教調高薪資百分之三，帶動了企業加薪的風潮。我們也加速調漲基本工資，明年起將達到兩萬三千一百元，終於擺脫了22K。此外，我們也為學貸增加了四年的寬緩期，減輕學貸族的負擔。

明年起生效的租稅改革方案，優化稅制也兼顧租稅公平，大幅調高四大扣除額，未來月薪三萬元以下的民眾，就不需要繳個人所得稅。有學齡前兒童的家庭，免稅額也大大提高。

在健全社會安全體系方面，2016年，我剛剛就任時，大家最憂慮的就是，房價太高、長輩沒有人照顧、育兒負擔沉重、社會治安不佳、毒品氾濫動搖國本等問題。整個國家的社會安全體系，可以說是百廢待舉。因此這兩年來，我們幾乎是用急行軍的速度，來健全社會安全體系。

攸關居住正義問題的社會住宅，透過多元興辦，目前完工和正在興辦中的，已經超過兩萬四千戶。加上後續開工的案件，今年年底總戶數將可達到近三萬五千戶。在問題最嚴峻的雙北市，近兩年已經有超過五千四百戶陸續入住，我也去視察了其中幾個，無論是質或量，都令人滿意。

民眾迫切需要的長照服務，現在升級成「長照2.0」，只要打1966長照專線，就有專人來協助。我們擴大了服務對象和範圍；我們也提高了待遇，使得更多人投入長照服務，增加了服務供給，讓更多家庭的需求被滿足。因為這些努力，接受長照服務人數，在最近一年增加超過五成。而接受喘息服務人數，最近一年則增加了一倍。

生育率低，已經成為國安問題。我們除了提供津貼，更透過「準公共化系統」的建置，朝公共化教保的目標邁進了一步。目前，準公共化和公共化托育，共可提供平價收托量達到五萬六千人，比過去更加普及。我們的目標很清楚，減輕家長的負擔，生育率就有機會改善。

大家所關心的治安問題，我們透過科技協助，智慧部署警力，犯罪發生數確實呈現下降趨勢。我們也對組織犯罪和詐騙進行全面掃蕩，今年到現在，檢警依違反新修正的《組織犯罪防制條例》，積極打擊包括詐騙集團、幫派在內的各類犯罪組織，起訴超過一千三百人。

今年二月和六月兩波「安居緝毒方案」，查獲各級毒品高達九千七百公斤，所逮捕的製毒者、販毒者和藥頭，加起來超過一千九百人。我們更在四年內投入一百億的經費，執行「新世紀反毒策略」，將毒品網絡從社會連根拔起。

各位國人同胞，國家發展的方向已經在改變。改變並不可怕，因為改變是為了因應世界的變化，讓台灣能夠繼續屹立不搖。

改變也是為了改正過去的錯誤，讓我們把國家交給下一代的時候，不會再有難以承擔的包袱。所以這兩年多來，我們全力衝刺國政的改革。國家要進步，就不能走回頭路。

年金改革我們不能走回頭路。因為我們不能讓每一個世代都陷入財務危機的懸崖邊緣。

非核家園也不能走回頭路。這不只是為了核電廠所在的新北和屏東，更是為了世世代代的台灣人，能免於核災的威脅。

轉型正義更不能走回頭路。過去執政者犯的錯誤，現在的政府更要勇敢面對，透過釐清真相，記取教訓，民主才會向前跨大步。

改革也許有陣痛，但是在十年、二十年之後，下一代會感到也會感謝我們此刻的選擇。這是考驗領導人意志的時刻，我會把這個重擔扛起來，帶領國家往正確的方向走。

在最後，我要特別感謝今天的國歌領唱代表，他們是一群「燈塔守護者」。

我們全國各地的海岸，有三十六座燈塔。有一群人，負責守護著燈塔，維護海上航行的安全。我要代表國家，感謝各位忍受著孤獨和艱難，照亮海岸。

台灣就是一個燈塔。我們的民主轉型，不僅照亮了自己曾經走過的黑暗，也為所有追求民主的人們，提供了暗夜中的光芒。所以，在香港、在中國大陸，以及在世界上各個角落，追求民主的朋友，請往台灣的方向看過來。台灣的民主，會照亮世界！

當世界看見台灣的美好，台灣就不會孤獨。我要告訴國際友人，這條路，我們會勇敢堅定地走下去！

台灣的民主也許吵吵鬧鬧，但我們一向因台灣而團結，因團結而堅強。因為這個國家，屬於兩千三百萬人民，這個國家，要完整地傳給世世代代！

我們始終相信，台灣人能用獨特的堅韌，面對從來不曾停止過的內外挑戰，團結起來，讓國家更好，這就是今年國慶的主題，「台灣共好」的最佳寫照。最後，我要祝大家身體健康，萬事如意，中華民國生日快樂。謝謝，謝謝大家！

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