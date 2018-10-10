高雄》韓國瑜Rap第6發「假新聞」網：禿頭的不怕

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(資料照,黃世麒攝)

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中時電子報
/整理報導
韓國瑜 Rap 第六篇《假新聞》ft Daddy Chang。(影片來源:Youtube)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜網路聲量極高，並出現網路義勇軍自動幫他辯護，一位說唱歌手Daddy Chang張殿昀無酬幫韓製做多首Rap神曲，最新一首《假新聞》諷刺民進黨近來對《假新聞》的定義，網友大喊寫實，並回應「禿頭的不怕」！

負責寫歌的Daddy Chang張殿昀在YouTube發文指出，「祝所有同胞們雙十節快樂！有人說之前幾首太快了能否做首比較慢點的，這首慢了tempo希望能比較跟的上。感恩各位閱聽」！

而這首《假新聞》，內容諷刺只要是對民進黨不利的新聞，都是《假新聞》，連民進黨立委管碧玲女婿不用外交特考，就可赴泰任職外交體系工作的風波也成為這次Rap素材。

底下網友也紛紛留言，「歌詞寫的太寫實了！就是如此！真實的寫照」、「讚，11/24滅東廠們！加油」、「昔有趙雲單騎入曹營，今有國瑜隻身抗綠營」，還有網友建議「可以編一首全部台語的嗎，南部人大多說台語，老人家沒幾個說國語的」

由於這首Rap的發布時間正逢雙十國慶，除了張殿昀祝賀大家雙十國慶快樂外，韓國瑜也在臉書祝賀中華民國生日快樂，並寫著「對於這個亞洲第一個民主國家而言，我們一路走來諸多苦難、屢見分裂，卻也偶有驚豔四座的時刻。今天我們佇立在玉山之巔、東海之濱，不得不承認我們面臨著新一輪的停滯與混亂，所以我十分希望我們的國家不只是one year older (老了一歲)，也能one year wiser (長了一智)。但這需要每一位決定這個民主國家命運的你、我、他都願意放下心中的顏色與偏見，誠實地、虛心地、努力地，總結過去的教訓、認清眼前的事實、開創未來的生機，讓這片朗朗乾坤能夠一直在寶島上繼往開來，讓亞洲第一個民主國家能再次含苞綻放。國慶快樂！我們還在繼續努力」！

(中時電子報)

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