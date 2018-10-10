建構偶戲學術基礎 國際專家交流

雲林縣斗六石榴國小布袋戲團在國際偶戲研討會表演，獲得與會人員熱烈掌聲。（許素惠攝）

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國際偶戲節登場，雲林縣府舉辦偶戲研討會，希望讓建構偶戲學術基礎。（許素惠攝）
為傳承布袋戲，雲林縣近年來在各校力推布袋戲，不少學校經營有成，還加入許多創新，例如台西新興國小自行繪製紙偶操演。（許素惠攝）

配合國際偶戲節登場，雲林縣府舉辦研討會，探討傳統偶戲的現況、創新與展望，以及偶戲的國際新型態營運與科技等，還有國際偶戲專家演講，以推動偶戲學術研究發展，厚植偶戲知識體系。

該研討會9、10日兩天在虎尾科技大學舉行，雲林實驗劇團斗六市石榴國小演出《新西遊記鄉-紅孩兒》為研討會揭開序幕，小朋友精彩的操偶技巧及口白，獲得與會人員熱烈掌聲，在地劇團隆興閣是今日的表演嘉賓，將演出《五爪金鷹之偶戲傳奇》。

除了論文發表，與會者集思廣益如何讓布袋戲文化傳承與創新，因而針對4大議題探討，包括傳統偶戲的現況、創新與展望；偶戲的國際新型態營運與科技；偶戲傳統節慶與新創節慶的行銷；從雲林布袋戲館到布袋戲傳習中心的想像與功能定位。

法國小宛然劇團團長班任旅（Jean -Luc PENSO Luc PENSO）、巴里島印尼藝術學院皮影戲教授伊‧古斯帝‧布都‧蘇達爾達（I Gusti Putu Sudarta）及台原亞洲偶戲博物館館長羅斌（Robin Erik Ruizendaal）演講，分享他國偶戲傳承與創新的經驗。

縣文化處長林孟儀表示，期待透過此次論壇讓專研偶戲的愛好者齊聚一堂對話、交流，激盪出不同的學術火花，以提升縣內偶戲文化能見度，深耕偶戲學術文化研究的基石。

(中時 )

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