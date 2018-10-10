新黨「很震撼」連線 批蔡政府虛情假意慶祝國慶

2018年10月10日 11:25 中時 季節

由新黨台北市議員候選人蘇恆、林明正、侯漢廷組成的「很震撼」連線 ，10日召開記者會，痛批蔡英文政府虛情假意的慶祝國慶，不過是拿「中華民國」為她真正信仰的台獨神主牌作「擋箭牌」。

新黨台北市議員候選人蘇恆（中山大同）、林明正（松山信義）、侯漢廷（士林北投）組成的「很震撼」表示，原訂在總統府國慶大會管制區外的愛國東路上高舉雙十氣球，透過「展示不放飛」的方式表達訴求，很遺憾警方因受到「高層」壓力，「不能有萬一」的關切，阻止人民合法高舉氣球慶雙十的活動，因而改在杭州南路、金華街口的草坪召開記者會。

現場並展示「東廠西廠獨裁工廠」、「閹黨毒黨全民公敵」巨幅標語。蘇恆、林明正、侯漢廷說，今天是要表達人民普遍對民進黨「新威權體制」的感受。不僅促轉會以「東廠」自居，黨產會、中選會、NCC、司法院⋯⋯也都淪為當權者的打手，變成名副其實的獨裁工廠，執政黨也因此成為「台獨」加「獨裁」的毒黨，不僅破壞民主憲政，更毒害下一代。

蘇恆、林明正、侯漢廷說，雙十國慶本是光輝神聖的日子，今天號召民眾一起高舉氣球，展示標語，更要撐起傳統純正的紅色雙十。蔡英文執政以來，年年國慶都在惡搞「雙十」，變味的LOGO、慘白的裝飾、失色的國慶，說到底就是心不甘情不願地「慶祝」，不想為她心中的「流亡政府」慶生。今天她勉為其難慶祝國慶，不過是拿「中華民國」為她真正信仰的台獨神主牌作「擋箭牌」，「中華民國」被利用給台獨借殼上市，淪為她不敢明說的「台獨」遮羞布。

蘇恆、林明正、侯漢廷輪番發表「很震撼國慶祝詞」，直指蔡英文虛情假意，各黨代表也配合她合演了一齣欺世盜名的「國慶」假戲。下午將再到國父紀念館民間版「國慶」會場，繼續高懸氣球慶賀雙十。

(中時 )