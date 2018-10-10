挺魏德聖代言的跑壘活動 嘉市3選將同台跳健康操

10日上午舉辦的「一跑入魂，公益跑壘」活動，嘉義市長參選人黃敏惠、蕭淑麗和涂醒哲都到場，同台大跳健康操。（呂妍庭攝）

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0日上午舉辦的「一跑入魂，公益跑壘」活動，嘉義市長參選人黃敏惠、蕭淑麗和涂醒哲都到場。（呂妍庭攝）
國民黨提名的黃敏惠（右）和脫黨參選的蕭淑麗（中）不但很有默契穿國旗裝現身台，還一度搭肩跳健康操。（呂妍庭攝）
導演魏德聖期許，一跑入魂活動未來能成為嘉市每年舉辦的傳統。（呂妍庭攝）
「一跑入魂，公益跑壘」活動由商圈文化促進協會理事長暨維欣牙醫總院長邱國杰發起。（呂妍庭攝）
嘉義市議長蕭淑麗做出揮棒動作，十分搶鏡。（呂妍庭攝）

雙十國慶這天，嘉義市商圈文化協會與市府合辦「一跑入魂，公益跑壘」活動，在導演魏德聖充當代言人站台下，近2000民眾參與健走，嘉義市長選舉3名選將也到場，熱血參與跑壘、跳健康操，國民黨提名的黃敏惠和脫黨參選的蕭淑麗不但很有默契穿國旗裝同台，還一度搭肩跳健康操，現場氣氛熱絡。

電影《KANO》掀起全台棒球迷高潮，嘉市被喻為棒球原鄉，商圈文化促進協會理事長暨維欣牙醫總院長邱國杰說，他之提出辦這場路跑，商圈和嘉義高中夥伴都說碰到一個瘋子，但經過2個月籌備，今就有上千人參與，「這就是KANO的精神」。

邱國杰更以KANO球隊由日本人、台灣人和原住民3個族群組成，要大家看看3位市長參選人，強調未來不管誰當選，都要學習KANO族群融合的精神，讓台灣更好、嘉義更棒，「大家一起跑出嘉義的未來」。

路跑活動結束後，嘉義高中與嘉義大學隨即在市立棒球場開戰，進行一場《嘉中vs嘉農未完成比賽Part2》友誼賽，下午協會精心策畫兩顆熱氣球升空，開放給現場民眾參與搭乘，以另類方式慶祝雙十國慶，晚間更安排KANO電影播放，讓大家一起重溫挑戰甲子園的夢想，全程參與活動的魏德聖則期許，一跑入魂活動未來能成為嘉市每年舉辦的傳統。

(中時 )

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