國慶日成立競總 丁守中：要給台獨政府當頭棒喝

2018年10月10日 11:22 中時 周毓翔

國民黨台北市長參選人丁守中選在國慶日舉行競總成立茶會，國民黨大咖雲集。丁守中表示，選在這天舉行別具意義，中華民國面臨危機，民進黨政府拿台灣主體意識去跟中國大陸對撞，讓人民生活受威脅，經濟面臨衝擊，「只有贏回台北才可以給民進黨台獨政府當頭棒喝，讓台灣迎向國際競爭。」

丁守中今邀請黨內大咖參加，營造藍營黨內大團將氣勢，國民黨幾任主席馬、朱、洪、吳都受邀到場；國民黨立委、北市議會議員也組團到場站台；前立法院長王金平以及新黨主席郁慕明也出席相挺，黃復興黨部主委金恩慶致詞時也強調，黃復興黨部全力力挺丁守中。

丁守中表示，民進黨執政後濫權違憲，國家公權力淪為政治鬥爭工具，經濟嚴重衰退，兩岸危機浮現，要讓中華民國振衰起弊，台灣止跌回升，「就從贏回首都開始」，才能強有力地制衡專權、濫權、違憲的民進黨政府。

丁守中指出，民進黨執政後，中華民國面臨兩個重大危機，首先，民進黨執政享受民主政治果實，卻一直搞政治清算鬥爭，國家公權力、政府機關成為政治鬥爭工具，加上意識形態、台獨主體意識治國，不斷地去中國化、改課綱、改歷史，不斷與中國崛起的新興力量對抗，讓人擔憂台灣安居樂業的生活將受害深重。

王金平表示，丁守中在這天成立總部，就是要展現出守護中華民國的立場跟決心，他能夠當選的話，中華民國才可以繼續往前發展，拾回大家對中華民國的信心，民進黨執政兩年多來，社會充滿鬥爭清算，對立廝殺，社會一片混亂，經濟不符人民期待。

郁慕明也說，只有丁守中才可以守住正道，新黨與國民黨是「兩黨一家親」，2018選舉台北市、台中市與高雄市是指標，要把所有藍營能團結的力量都團結起來，把台北、台中、高雄拿下來，改變2020。

(中時 )