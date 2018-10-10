進口廢塑膠及廢紙堆置農地 環局開罰300萬元

2018年10月10日 11:28 中時 周麗蘭

雲林縣環保局言往查察，開罰300萬元。（周麗蘭攝）

大陸今年起禁止進口生活來源廢塑膠，廢塑膠和廢紙在國際間流竄，雲林縣有紙廠業者大量進口，因數量太大違法利用斗六農業用地堆置，經民眾檢舉雲林縣環保局，該局依法開單告發裁罰300萬元，限期11月前載運清除。

進口的紙廠業者表示，大陸禁止大陸進口廢塑膠和廢紙後，全部移到台灣，瞬間貨櫃都移過來導致爆量，但六月多海關也沒說不行。

業者說，進口的產業用料要用來做加工紙和塑膠顆粒，當時找不到空地放置，才會向鄰近地主租地放置。

雲林縣環保局查察，該公司在斗六市咬狗庄段278、281地號堆置大量廢紙及廢塑膠混合物，廢紙數量約500公噸、廢塑膠混合物數量約600公噸，經查其廢紙是向國內回收商所收受，廢塑膠混合物為廠內製程所產出，但廢塑膠混合物產出、貯存與該公司事業廢棄物清理計畫書登載不符，依違反廢棄物清理法第31條規定告發，裁罰最重的300萬元罰鍰。

環保局表示，上述地點2筆地號為農牧用地，是紙廠向土地所有權人承租，該公司及土地所有權人未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物，違反廢棄物清理法第46條；另查該公司107年度廢棄物申報紀錄，其廢塑膠混合物產出、貯存與申報紀錄不符，亦違反廢棄物清理法第48條，依法函送雲林地方檢察署偵辦。

環保局說，該紙廠業者司違反廢棄物清理法行政罰法部分，裁罰最高金額300萬元整並限期11月前改善；涉違反廢棄物清理法的行政刑法部分，配合雲林縣「國土保育平台」提報臺灣雲林地方檢察署協助偵辦，以嚴懲及杜絕環保犯罪。

(中時 )