進口廢塑膠及廢紙堆置農地 環局開罰300萬元

斗六市一家紙廠大量採購進口廢塑膠及廢紙，在農田違法堆置，遭環保局開罰300萬元。（周麗蘭攝）

友善列印
中時
雲林縣環保局言往查察，開罰300萬元。（周麗蘭攝）

大陸今年起禁止進口生活來源廢塑膠，廢塑膠和廢紙在國際間流竄，雲林縣有紙廠業者大量進口，因數量太大違法利用斗六農業用地堆置，經民眾檢舉雲林縣環保局，該局依法開單告發裁罰300萬元，限期11月前載運清除。

進口的紙廠業者表示，大陸禁止大陸進口廢塑膠和廢紙後，全部移到台灣，瞬間貨櫃都移過來導致爆量，但六月多海關也沒說不行。

業者說，進口的產業用料要用來做加工紙和塑膠顆粒，當時找不到空地放置，才會向鄰近地主租地放置。

雲林縣環保局查察，該公司在斗六市咬狗庄段278、281地號堆置大量廢紙及廢塑膠混合物，廢紙數量約500公噸、廢塑膠混合物數量約600公噸，經查其廢紙是向國內回收商所收受，廢塑膠混合物為廠內製程所產出，但廢塑膠混合物產出、貯存與該公司事業廢棄物清理計畫書登載不符，依違反廢棄物清理法第31條規定告發，裁罰最重的300萬元罰鍰。

環保局表示，上述地點2筆地號為農牧用地，是紙廠向土地所有權人承租，該公司及土地所有權人未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物，違反廢棄物清理法第46條；另查該公司107年度廢棄物申報紀錄，其廢塑膠混合物產出、貯存與申報紀錄不符，亦違反廢棄物清理法第48條，依法函送雲林地方檢察署偵辦。

環保局說，該紙廠業者司違反廢棄物清理法行政罰法部分，裁罰最高金額300萬元整並限期11月前改善；涉違反廢棄物清理法的行政刑法部分，配合雲林縣「國土保育平台」提報臺灣雲林地方檢察署協助偵辦，以嚴懲及杜絕環保犯罪。

(中時 )

不捨學員汗流浹背 他們捐大型冷… 服飾文具分不清？美女副教授亂報…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。