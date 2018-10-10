MLB》連2戰在世仇主場撒野 紅襪晉級美聯冠軍賽

紅襪隊波塞洛(Rick Porcello)10日先發主投5局僅失1分。（美聯社）

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中時電子報
/綜合報導

紅襪隊10日在先發投手波塞洛(Rick Porcello)5局僅失1分的帶領下，最終以4比3獲勝，連2天讓洋基隊在主場輸球，紅襪隊在美聯分區系列賽以3比1晉級，之後將在美聯冠軍系列賽與太空人隊碰頭。

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3局上紅襪馬丁尼茲(J.D. Martinez)在一、三壘有隊友時擊出高飛犧牲打，紅襪隊先馳得點，2出局後，沙巴西亞(C.C.Sabathia)出現暴投上壘上跑者進佔三壘，隨後金斯勒(Ian Kinsler)、紐涅茲( Eduardo Nunez)連續擊出2支安打，紅襪攻下3比0領先。

沙巴西亞3局就用了59顆球，被擊出5支安打，投出1次三振與2次四壞保送，第3局失3分皆為責失分，投完3局就退場。4局上洋基換投布瑞騰（Zach Britton），不料面為首位打者第9棒的瓦茲奎(Christian Vazquez)就被轟出陽春炮，紅襪領先來到4比0。

整場比賽洋基都遭到紅襪投手群壓制，紅襪先發投手波塞洛(Rick Porcello)5局只被擊出4支安打，其中2安集中在5局下，最終遭賈登納(Brett Gardner)擊出高飛犧牲打，因此失掉唯一1分（責失分），另外投出1次三振沒有四壞保送。

戰完前7局紅襪以4比1領先，為保住贏球契機，紅襪甚至在8局下推出系列賽首戰先發投手賽爾(Chris Sale)中繼，他以13球投出三上三下。

9局下紅襪推出金柏若(Craig Kimbrel)接替投球，他投出2次保送以及被擊出1支安打形成滿壘危機，隨後又對尼爾華克(Neil Walker)丟出觸身球讓洋基擠回1分，接著又讓桑契斯(Gary Sanchez)敲出深遠的高飛球讓洋基追成3比4，幸好金柏若讓下一棒托瑞斯(Gleyber Torres)擊出滾地球出局，助隊1分差淘汰洋基。

(中時電子報)

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