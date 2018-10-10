台南市國慶升旗 英挺女憲兵首度擔綱升旗手

台南市國慶升旗，首度由女憲兵擔綱。（洪榮志攝）

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升旗結束後，民眾爭相與女憲兵合影。（洪榮志攝）
民進黨台南市長參選人黃偉哲與國民黨市長參選人高思博難得一起出席升旗典禮，但2人整場零互動。（洪榮志攝）
邦交國家馬紹爾群島帶來國慶升旗開場表演。（洪榮志攝）

台南市政府10日在西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，首度由女憲兵擔綱升旗手。適逢「南瀛國際民俗藝術節」，邦交國家馬紹爾群島、海地也帶來開場舞蹈表演。民進黨台南市長參選人黃偉哲與國民黨市長參選人高思博難得都出席，但2人整場零互動。

上午的升旗典禮，適逢2年一度的南瀛國際民俗藝術節，來自歐、亞、美、大洋洲等20多個藝術團隊也應邀參與國慶升旗觀禮，我國邦交國家馬紹爾群島、海地更帶來精彩的開場表演，共同慶祝中華民國生日，許多家長也帶著孩子一起來參加升旗典禮，現場熱鬧滾滾。

市府循往例在永華市政中心與市議會周圍沿中華西路、永華路二段、建平路、府前路二段布置國旗，現場旗海飛揚；典禮更首度由女憲兵擔任升旗手，英挺的姿態吸全場目光，典禮結束後，民眾更是爭相與她們合照。

代理市長李孟諺強調，民主自由是大家共同的理念，雖然大家的政治理念有所不同，但是對於台灣這塊土地同樣珍惜重視，也珍惜目前所擁有的民主制度及言論自由，希望大家在這樣既有的基礎下，可以合作取代對抗，讓台灣更美好、更進步、更繁榮。

黃偉哲、高思博2人原本分別站在代理市長李孟諺的兩側，但高思博在活動表演到一半時，即站到後方與民眾互動，升旗時也在後方，升旗結束隨即離開，趕往參加國民黨台南市黨部辦的雙十活動。

黃偉哲表示，未來如果當選市長，除了憲兵升旗儀式之外，也打算邀請民間團體前來演唱、表演，讓雙十節更活潑。高思博則說，看到這個場景百感交集，因為看起來有許多都是動員的，所以選舉對他來說有另一個意義，就是在台南市把國家的認同能夠贏回來。

(中時 )

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