曾建議撤觀塘案讓府會驚訝？農委會副主委陳吉仲說…

2018年10月10日 11:42 中時電子報 戴安瑋

桃園觀塘工業區的大潭藻礁。（中興大學生命科學系教授林幸助提供）

環保署前天召開環評大會強行通過中油第三天然氣接收站觀塘案，引起社會大眾嘩然，環保署副署長詹順貴也在當天請辭獲准。據悉，農委會副主委陳吉仲其實早在9月底向行政院建議「撤觀塘案」，未被行政院接受外，還對陳吉仲丟出此燙手山芋感到驚訝。對此，陳吉仲否認曾建議撤案。

根據《聯合報》報導，黨政人士指出，觀塘案由詹順貴及陳吉仲共同負責，兩人都認為不應因開發傷害環境，但過程中農委會「沒進度」，環保署則是扮演較積極角色。中油最後採納環保署建議縮小開發面積，從232公頃縮減為23公頃，但環團仍堅持撤案。

9月12日詹順貴主持環評大會時很快就宣布流會，讓環保署長李應元措手不及，而向行政院長賴清德請辭被慰留；9月13日詹順貴向行政院提出辭呈，李應元苦勸希望詹留下，都未獲得回應。陳吉仲則繼續扮演中間人角色，打算向行政院提出環團的要求，也就是由中油撤案。

9月26日再開環評大會，李應元親上火線主持，又因各方代表沒交集而決定下次再議；9月27日、隔天陳吉仲向行政院建議撤回三接，找張景森溝通未獲同意。府院都對陳吉仲丟出一顆燙手山芋感到驚訝。

10月1日農委會發出通知，邀請環團、經濟部及中油一起「協調」，當時府院已對陳吉仲的作法頗有微詞，質疑陳是否要讓環團當面施壓經濟部及中油，達到撤案目的；10月3日環保署表定下午2點再召開環評大會，但當天早上約10點時，詹順貴突然要求「換掉機關代表」，表明自己不再擔任環評大會副主委角色並請假，詹順貴更在10月8日在臉書發文3000字明志並請辭。

陳吉仲表示，農委會主管保育，兼顧保育與能源轉型是共同目標，因此他過去曾於觀塘案跨部會討論中，建議開發單位的天然氣接收站移到外海，而天然氣儲槽避開藻礁區以減少對藻礁的影響，也曾建議至專案小組再討論，但並非建議「撤案」。

(中時電子報)