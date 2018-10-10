《全台最速報》籲北京扮演良性角色 蔡英文：不升高對抗 也不屈從

2018年10月10日 11:39 中時電子報 綜合報導

◎籲北京扮演良性角色 蔡英文：不升高對抗 也不屈從

蔡英文總統今天發表國慶談話，呼籲北京當局，一個負責任的大國，應該在區域及全球，扮演良性的角色，而不是衝突的來源。她也向大家保證，「我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓」，甚而犧牲台灣主權。

◎三軍儀隊國慶暖場 蘇祈麟秀拋槍後傳絕技吸睛

今天是雙十國慶，國慶大典一早在總統府前舉行，國防部示範樂隊暨三軍樂儀隊再度擔綱開場重任，吸引全場目光。其中，今年5月代表我國赴美參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）榮獲佳績的海軍儀隊蘇祈麟上兵也在隊伍中，並獨秀「拋槍後傳」絕技，以背對方式越過兩名隊員向後拋槍，引發全場一陣驚呼叫好。

◎國慶座位在洪耀福旁 柯P：那麼奇怪的排法

台北市長柯文哲今早出席市府舉辦的升旗典禮後，將再到總統府前參加由總統府前舉辦的國慶典禮。媒體問柯，今年他的座位安排在民進黨祕書長洪耀福旁邊，會不會趁機聊一下最近「葛特曼案」的議題？但柯卻回說，他5分鐘前才曉得座位旁邊是洪耀福，「怎麼那麼奇怪的排法？」

◎被規勸不能參加國慶慶典 阿扁諷雙十節是愚人節

今天是10月10日國慶日，前總統陳水扁透過「新勇哥物語」指出，去年國慶籌委會再度邀請阿扁參加，但因身體因素予以婉謝；2018年阿扁接獲邀請函，也立即回覆要親自參加。結果又被高層勸導不能與會，就像發出結婚請帖，叫客人不能來ㄧ樣！簡直將他「裝肖維 」，敢講「雙十節」是「愚人節」？

(中時電子報)