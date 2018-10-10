強力推動經濟轉型 蔡英文：關鍵在科技發展

總統蔡英文發表國慶演說。（翻攝自總統府網站）

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彭媁琳

總統蔡英文在國慶演說中指出，為提振台灣經濟實力，政府必須強力推動經濟轉型、有效率執行基礎建設計畫、認真解決五缺問題，並讓全民共享經濟成長利益。蔡英文認為，經濟轉型的關鍵在於科技，政府將快速提升科技水準及研發的能量，以作為經濟提升的重要基礎。

蔡英文指出，經濟轉型的關鍵在科技。政府正努力朝「系統導向、軟硬整合、軍民合一，以及國際鏈結」四大目標，快速提升科技水準及研發的能量，以作為經濟提升的重要基礎。政府用新的思維，拆解不合時宜的框架，也鬆綁了阻礙競爭的約束，帶領產業走向新的機遇。

在這當中，「5+2產業創新計畫」已經有效驅動產業升級轉型。導入智慧製造的機械產業，去年的產值已經突破一兆元，精密度跟附加價值也更上一層樓，帶動了航太、物聯網，以及醫材的製造水準。

另外，「非核家園」的目標也確立了綠能發展的藍圖，並吸引國際離岸風電大廠前來投資。連帶地，新的風電產業鏈，也正在逐漸形成。

政府也要強化多元的國際布局，產業才有能力在面對變局時，快速調整供應鏈來因應。行政院已經組成專案小組，協助台商多元布局生產基地。願意回台灣投資的台商，政府鼎力相助，如果希望到其他國家投資布局，政府也會全力支援。

今年「前瞻基礎建設」計畫第一期特別預算已經開始執行，建設的效益會逐漸展現，對擴大內需的貢獻也在發酵當中。這當中的綠能、數位、水資源、軌道、城鄉，是下一階段台灣要優先投資的基礎建設。

(工商 )

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