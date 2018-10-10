7旬翁還「人情債」幫賄選 從嘉義縣買到嘉義市

2018年10月10日 12:09 中時 呂妍庭

嘉義檢調再查獲兩起現金買票案，其中家住嘉義縣的范姓老翁聲稱受友人「黑仔」之託，以每票1000元替嘉義市東西區各一位議員參選人買票，到案8位民眾坦承收到老翁的錢，但因老翁對賄選資金來源部分多所保留，今10日上午遭羈押禁見。另中埔鄉也查獲陳姓椿腳涉嫌以一票500元替鄉民代表參選人買票，但到案3位民眾否認收到錢，和陳姓椿腳各以5萬元、1萬元交保。

嘉義地檢署檢察官陳志川9日指揮嘉義縣中埔分局、嘉縣刑警大隊等單位，兵分多路帶回范姓老翁等9人，主辦的中埔分局偵查隊指出，70多歲范姓椿腳家住鄰近嘉義市的中埔鄉後庄，供稱因欠友人「黑仔」人情，才會受黑仔之託，以2萬8000元，於9月間以每票1000元，跟住嘉市的友人行賄，經警方初步了解，范姓被告共買了5戶28票，且要求支持的議員參選人有兩位，橫跨東西區，有違常理。

陳志川漏夜訊問范姓樁腳等人後，認為范姓被告犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押，10日上午確定羈押禁見，涉案選民部分也交回賄款，已全數飭回。

至於嘉義縣刑大也接獲檢舉，指中埔鄉陳姓民眾在9月間，分別至熟識的選民住處，以每票500元代價向選民行賄，要求選民投票支持中埔鄉某鄉民代表參選人，9日帶回陳姓椿腳和3位選民，陳姓椿腳自稱為了還人情，自掏腰包替參選人買3戶共10票，不過昨到案的選民都說沒收到錢，陳志川複訊後，認為陳姓樁腳等人犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，最後樁腳以5萬元具保，3位選民各以1萬元交保。

(中時 )