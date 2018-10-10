詹乃蓁產後急甩17公斤 好身材寫真曝光

2018年10月10日 12:03 中時 蕭雅玲

詹乃蓁急甩肉17公斤拍寫真。（圖片提供：伊林）

伊林名模詹乃蓁2015年結婚，婚後育有一女一兒，懷第二胎7個月時曾穿上高跟鞋拍孕婦寫真，產後3個月又急甩17公斤的肉，日前還找攝影師朋友拍寫真紀念，兒子也遺傳她名模基因，完全不怕鏡頭，讓她超自豪。

這回拍寫真集，詹乃蓁笑說：「我蠻喜歡30歲以後的自己，雖然膠原蛋白say goodbye了，但也不擔心，另有其韻味在。」因不想再生第三胎，所以才決定拍照紀念，紀錄這次產後狀態，拍攝到一半時兒子也加入，她本來擔心場面會大亂，結果弟弟超淡定，脫光光拍也OK。

詹乃蓁產後3個月急甩了17公斤，恢復55公斤好身材，她透露，「因為要餵母奶，所以正餐都吃很多、很飽，零食、甜食也少吃，偶爾想吃甜點，還是會吃一點」，她建議孕婦產後3個月內都不要劇烈減肥，「若沒有營養的話，母奶量會大受影響，身體也會無法恢復到原本的健康。」

詹乃蓁笑說兒子很重，「每天抱兒子都像在做重訓一樣，兒子4個多月快9公斤，體重每天增加，和兩個小孩互動的時候，我也會把一些運動的元素融在裡面。」成為她減肥最佳助力，他也說女兒很愛弟弟，會一直想親他跟他玩，但是常常力道沒抓好，嚇得她要全程緊盯。

(中時 )