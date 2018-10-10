花蓮》花蓮國慶煙火祈福出包 蔡碧仲苦等城隍爺半小時

2018年10月10日 12:12 中時 許家寧

蔡碧仲苦等廟方前來，瑟縮在屋簷下，搓手取暖。（許家寧攝）

縣府人員建議蔡碧仲進去花蓮港通關服務站躲雨休息，被鎖在門外10分鐘，國安人員才來開門。（許家寧攝）

蔡碧仲進入通關服務站暫歇，臉色微慍，不發一語。（許家寧攝）

廟方在預定時間過30分鐘後，擺設完畢讓祈福儀式遂行。（許家寧攝）

蔡碧仲以台語向眾神報告，祈求國慶焰火晚會，風雨暫歇。（許家寧攝）

蔡碧仲插香時，嘴裡不斷默默祝禱。（許家寧攝）

國慶焰火晚會花蓮港區會場，祈福過後，目前仍雨勢不斷。（許家寧攝）

花蓮國慶煙火祈福出包，蔡碧仲苦等城隍爺半小時。(許家寧攝)

雙十國慶焰火晚會今晚8點在花蓮港登場，花蓮縣代理縣長蔡碧仲今早9點50分在港區會場舉拜祈福儀式，不過承辦的宮廟竟姍姍來遲，讓焦急的縣府人員不斷打電話催促，蔡碧仲在雨中苦等30分鐘，才順利向眾神祈求風雨暫停，讓晚間煙火更加美麗。

今日東北季風增強，花蓮仍大雨不斷，蔡碧仲一早前往花蓮港23號碼頭旁的焰火晚會會場進行祈福儀式，這才發現早該準備好的祭品和供桌，根本還沒擺設，蔡碧仲一行人苦等不到廟方前來，頂著強風，瑟縮在通關站的屋簷下，不斷搓手取暖，臉色相當不爽。

「下次不讓他們辦了！」縣府承辦人員氣得說，9點就已經不斷提醒廟方，沒想到還是延誤。蔡碧仲的隨行人員也抱怨，花蓮縣府經常在拜拜，以前在縣長抵達前，祭台早已搭建好，直呼「傷譀啦（太誇張）！」廟方則在10點20分準備就緒，讓祈福儀式順利進行。

蔡碧仲率縣府官員、國慶焰火籌備處人員，捻香以台語向花蓮酆都城隍爺、四海龍王、天上聖母、關聖帝君、福德正神及驪山老母等眾神報告，因為二月初六強震，對花蓮地區造成很大損害，中央特別將108年國慶焰火晚會舉辦在花蓮港。

蔡碧仲說，希望藉由國慶焰火施放，安慰花蓮災民受創心靈，也藉此吸引旅客來到花蓮觀光，讓觀光產業繼續發展，他也祈求眾神護持，晚上8點施放煙火同時，「雨暫時停一陣、風小一點」，讓縣民、遊客與歸國僑胞可以看到花蓮港美麗的焰火。

(中時 )