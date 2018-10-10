台北》連勝文抱丁守中兩次 破不合謠言

2018年10月10日 12:06 中時 周毓翔 、 姚志平

國民黨台北市長參選人丁守中今天舉辦競總成立茶會，黨內大咖雲集，營造團結勝選氣勢。國民黨中央委員連勝文特別在台上公開擁抱丁守中兩次，他自我調侃說，每次都被媒體說兩人互動冷，因此他要擁抱丁守中來證明沒這樣的事，「要我抱一個大男人不容易耶，他又不是我爸爸也不是我兒子，但這個人是台北的未來，要讓台北振衰起敝，多抱兩下OK的！」

連勝文痛批台北市長柯文哲執政這幾年製造全世界最大爛尾樓大巨蛋，還連帶影響到東區經濟發展，已經變成「夾娃娃機的世界」，柯文哲主政這幾年台北創下招商引資最低的紀錄，「台北耶！你如果說玉山我就算了，這兩年招商引資是0呀！沒人敢來投資啊！」

連勝文質疑，柯文哲口口聲聲要幫年輕人，但如何製造就業機會？他根本沒辦法，但丁守中已經有詳細的規劃可以打造就業機會；連勝文再批柯文哲只會吹牛，說要蓋5萬社會住宅，結果找不到地方統統塞去文山區，卻沒跟文山區的交通一起配合建設，丁守中就主張交通與社會住宅同步並行，這才叫負責任。

連勝文批評，如果靠吹牛，就可以當市長，甚至以後還想選總統，那還真是創下中華民國世界奇觀，因此國民黨要撥亂反正，這次選舉沒有太陽花政治海嘯，綠營還分裂，國民黨沒紛爭很團結，客觀上對丁守中有利，主觀上丁守中是做事的人，柯文哲是作秀的人，柯文哲沒選上市長不用怕沒地方去，「我幫他安排當網紅做直播」。

(中時 )