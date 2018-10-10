大陸衛星太空擺渡車遠征一號S上面級首飛成功

2018年10月10日 12:36 中時 李文輝

大陸新華網10日報導，10月9日上午，由大陸航太科技集團一院抓總研製的長征二號丙運載火箭，與被譽為商業型「太空擺渡﹙接駁﹚車」的遠征一號S上面級攜手，在酒泉衛星發射中心以「一箭雙星」方式，成功將遙感32號01組衛星精準送入預定軌道。讓衛星從發射到進入運行軌道的過程大大縮短，且不耗費衛星燃料。

大陸國家航天局官方10日宣布，遙感32號01組衛星由航太科技集團五院所屬航太東方紅衛星有限公司牽頭技術團隊共同研發，主要用於開展電磁環境探測及相關技術試驗。遙感衛星，是用作外太空遙感平台的人造衛星。通常，遙感衛星可在軌道上運行數年。

此次發射是「遠征」上面級新成員——遠征一號S的首飛，長二丙首次與遠征上面級搭檔，使火箭運載能力大幅提升。

「上面級」是一種運載工具，是在原有的三子級火箭上面，增加相對獨立的一級，形成「四級火箭」。就好像機場的「擺渡﹙接駁﹚車」可以將乘客送往不同目的地，上面級可以先後把不同的衛星直接送到工作軌道，因此又被稱為「太空擺渡﹙接駁﹚車」，主要用於執行中高軌航天器發射任務。

大陸航太科技集團一院長二丙/遠征一號S型號副總師崔照雲表示，遠征一號S也稱「遠征一號商業型上面級」，是在遠征一號上面級基礎上進行的改進，主要針對短時間飛行任務而設計的一型上面級。它工作時間短，在與基礎級分離完成後，馬上點火加速，按照需求將衛星送入預定軌道。

據悉，長二丙火箭700公里太陽同步軌道運載能力為1.2噸左右，本次與遠征一號S上面級搭檔後，運載能力達2噸左右，運載能力增加了接近一倍。

崔照雲說，由於長二丙火箭與遠征一號S上面級是首次合作，為了使兩者配合默契，型號研製隊伍對火箭上面級進行了改進，包括改進了長二丙火箭介面，進一步優化設計，省去了飛行數小時所需的設備，使上面級的重量和成本大大降低。

(中時 )