國慶插曲！侯漢廷施放國慶汽球與警對峙

新黨市議員候選人侯漢廷、林明正等人，10日上午到杭州南路施放慶祝國慶汽球被大安分局警方勸阻。〔警方提供〕

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大安分局曾舉牌警告群眾。〔警方提供〕
最後群眾主動將汽球洩氣離去。〔警方提供〕
大安分局分局長周煥興勸阻新黨成員放汽球。〔警方提供〕

今天正逢雙十國慶日，上午８時３０分有新黨市議員候選人侯漢廷、林明正等人，攜帶印有慶祝雙十國慶圖樣花樣的高空汽球，到愛國東路、杭州南路口準備施放，但被北市警大安分局官警勸阻，警方並舉牌一次警告後，９點３１分，群眾將汽球洩氣後離去。

１０日上午８時３０分，新黨市議員候選人侯漢廷、林明正及約２０名新黨黨員，攜帶一只印有慶祝雙十國慶圖樣的大型高空汽球，計畫前進凱道國慶大典會場附近施放，但因會場週邊交通管制，侯漢廷一行人在愛國東路、杭州南路口，就被負責該區安全管制工作的大安分局官警攔下，禁止進入管制區域內。

侯漢廷等人受阻後，只得當場將汽球充氣，準備就地施放，大安分局員警見狀上前勸說攔阻停止施放，侯漢廷等人不為所動，雙方一度對峙，警方於是在９點２８分，第一次舉牌警告後，侯漢廷等人才在９點３１分將汽球洩氣離去，結束這場對峙。

據台北市警局表示，為執行中華民國107年國慶慶典活動安全維護勤務，台北市警察局於會場周邊實施安全維護及交通管制措施，以利活動順遂進行。主要的執法依據為「國慶籌備委員會禁制公告」，該公告禁止各式航空器及氣球升降、接近及滯空停留。並且，本次國慶慶典有規劃幻象戰機衝場的分列式活動，為確保活動及戰機安全，因此禁止各式航空器及汽球升降。

(中時 )

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