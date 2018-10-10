蔡英文國慶談話談兩岸 因應之道為「求穩、應變、進步」

2018年10月10日 12:39 旺報 呂佳蓉

總統蔡英文在稍早的國慶談話中針對兩岸關係的表述表示，我方的因應之道為「求穩、應變、進步」；陸委會新聞稿指出，蔡英文國慶談話再次展現台灣推動兩岸關係和平穩定發展的重要立場與作為，國慶談話重申兩岸政策的一貫原則，並以「求穩、應變、進步」作為政策主軸。

陸委會指出，兩岸的外部環境越來越複雜，特別是中美雙方在貿易問題上、安全議題上，呈現前所未有的衝突與較勁；此時，台灣更應該展現戰略定力，總統重申兩岸政策一貫的主張，也就是捍衛台灣自由民主的現狀，並再次強調我方不會貿然升高對抗、也不會屈從退讓；不會因一時的激憤，走向衝突對抗，讓兩岸關係陷入險境，也不會背離民意、犧牲國家主權。

陸委會強調，面對新的變局，台灣要建立不可取代的區域戰略重要性，強化國家安全布局，才能確保兩千三百萬人的生命財產安全。包括在地緣政治上、在全球市場供應鏈上，以及在華人社會繼續深化民主政治體制、實踐自由人權的普世價值上，並成為港澳地區及中國大陸追求民主自由的燈塔。

陸委會表示，維護兩千三百萬人民自由民主的生活方式，捍衛中華民國台灣的永續發展，維持台海和平跟區域穩定，這是全體台灣人民的最大公約數，每一個負責任的政治人物和政黨，都應該堅持捍衛到底。

(旺報 )