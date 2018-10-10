洪慈庸懷孕4個月 后里動土典禮露面

2018年10月10日 12:16 中時 王文吉

立委洪慈庸嫁和台中市新聞局長卓冠廷結婚1年半，在國慶日前夕宣布升格當爸媽。（王文吉攝）

「洪姐」洪慈庸懷孕即將升格當媽，動土典禮焦點都放在她的孕事。（王文吉攝）

雙十國慶洪姐宣布要當媽啦！立委洪慈庸在國家生日前夕，透過臉書宣布懷孕喜訊，10日上午她到台中后里參加動土典禮，媒體關心懷孕心情，她表示，卓冠廷和洪爸、洪媽都很開心，尤其洪爸、洪媽一直很想抱孫子，預產期在明年2月底，她也不忘幫夫婿的市府團隊宣傳，「我們也很期待可以用上托育一條龍。」

洪慈庸和台中市新聞局長卓冠廷結婚1年半，兩人在昨天深夜在臉抒發文宣布懷孕喜訊，今天一早洪慈庸穿著寬鬆上衣、貼身長褲，參加動物之家后里園區改建工程動土典禮，現場焦點都放在她的孕事。

懷孕4個月的洪慈庸表示，初期有一些孕吐、一些疲憊的狀況，前幾個月比較不舒適一點點還，好沒有特別的嚴重。這段時間都在輔選，工作量真的非常的大，特別感謝同仁、黨團委員幫忙，減輕一些工作量。

媒體追問女寶寶有想到要取什麼名字了嗎？洪慈庸坦言，時間還早，還沒有很認真的去想，不過，卓冠廷都會亂叫，例如找武俠小說裡面的人名。洪慈庸說，「我比較喜歡女生，因為我覺得女生比較貼心，而且小時候可以有很多裝扮，比較有趣，然後覺得女生在家裡對阿公、阿嬤、爸爸、媽媽比較貼心一點。」

(中時 )