國慶預算年年不足 內政部：合理價5000萬

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國慶活動一年不如一年，讓人提不起勁？內政部次長花敬群說，國慶包含大會、焰火及晚會3大活動，總經費4500萬元到5000萬元是合理的數字，經費不足當然影響卡司及水準；回想去年辦國慶，花敬群說「去年真的辦得好辛苦」；負責核定經費的民政司長林清淇也說，預算不夠只好拚命砍支出，自覺已成吝嗇之人。

事實上，民進黨執政後，國慶預算不減反增，去年國慶花費超過5000萬元，比起原先編列的2022萬元大舉超支3000萬元，今年原編列國慶預算4500萬元，被評為10年來最高一次。但花敬群表示，經立委刪減後，今年的預算只剩3750萬元，比去年多，但還是不夠。

林清淇分析，今年國慶大會本身預算約2300萬到2500萬之間，加上國慶煙火預算約1000萬元，兩者合計就已接近3500萬元，因此3750萬元的預算已所剩無幾，國慶晚會是由僑委會的四海同心活動相關經費支出，共約1000萬元。

至於舉辦國慶多少額度才是合理的預算，花敬群說，早期的預算比現在還多，但過去幾年壓縮得太緊，去年原本編列2022.6萬，前年是2800萬左右，這樣的數字確實辦得捉襟見肘，很多該做的經費都不夠，尤其國慶是團結國人最大的公約數，如果要有晚會、有焰火、又有大會，初估合理數字約4500萬到5000萬元之間，會是辦起來精采又不過度浪費的額度。

(中時 )

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