入秋首波東北季風今報到 後天最低溫18度

2018年10月10日 12:20 中時 游昇俯

入秋以來首波東北季風今（10）日報到，白天北部、東半部都會出現大雨雨勢，雨區將逐漸擴大，溫度也會跟著下降。中央氣象局預估，大雨將持續到明天，後天趨緩，溫度則一天比一天冷，周五將出現最低溫，台北約19度，北部沿海空曠地區則可能出現18度低溫。

中央氣象局預報員林伯東表示，受東北季風影響，今日北部、東半部從基隆北海岸、台北山區至宜蘭、花蓮，整天都會降雨，氣象局已發布大雨特報，預估雨勢將持續到明天，後天開始逐步減緩，但一直到周六都有降雨的機會。

今天白天為東北季風下來並增強的期間，上午10點台北溫度25.4度，至11點已下降至23.7度，預計大台北地區、宜蘭、花蓮溫度都會逐步下降，今晚到明天清晨，北部、宜花地區低溫約在21度，後天將再降至19、20度。

林伯東說，此波東北季風最低溫應是出現在後天，台北約19度，北部、宜花地區約在20度上下，沿海空曠地區則會來到18度。

未來一周，北部、東半部因下雨時間長，高溫僅有23至25度，除非雨停、陽光露臉，才有機會回到25至28度；中南部則在清晨可能有20、21度低溫，白天高溫仍會來到30度以上，天氣則為晴到多雲，局部山區可能有午後雷陣雨發生。

此波東北季風將影響至13日，14至16日轉弱，但台灣仍處於東北風向的環境之下，16日之後，可能有另一華南雲系移入，天氣會再度變差。

(中時 )