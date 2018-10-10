川普再度警告對2670億美元的中國商品加稅

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美國總統川普當地時間9日重申，如果大陸對美國最近對大陸產品採取的徵收關稅和其他措施進行報復，他將對額外價值2670億美元的大陸進口商品加徵關稅。川普是在與美國常駐聯合國代表妮基·黑利大使在白宮一道宣佈黑利將要辭職的消息時對媒體說這番話的。他還說，中國還沒有做好達成貿易協議的準備。

VOA報導，川普總統坐在白宮橢圓形辦公室對記者們說：「我們和中國的關係很好。但是，你知道，他們多年來每年都從我們國家拿走5000億美元。我們不能讓這種情況發生。多年來，坐在這張椅子上的人都應該討論這個問題。你看，多年來，他們每年要拿走2000、3000、4000甚至5000億美元。我們幫助重建了中國。如果我們不這樣做，中國就不是他們現在的樣子。我沒問題，但我們不會再這樣做了。」

川普說：「中國想達成協議，我說他們還沒有準備好。我只是說他們還沒準備好。我們取消了幾次會議，因為我說他們還沒有準備好達成協議。我們不能是單行道。它必須是雙向的。25年來它都是單行道。我們必須讓它成為一條雙行道。我們也要從中受益。」

當被問及是否準備好徵收新關稅以應對來自中國的報復時，川普說：「當然，絕對的。」他還說，目前美國與中國的貿易不平衡意味著「他們已經進行了報復」。

他說：「百分之一百。如果他們那樣做，如果他們報復，『報復』是什麼意思？他們已經進行了報復。他們拿走了5000億美元。我認為那就是終極報復。」

上個月，川普對近2000億美元的中國進口商品加徵了關稅，並警告說，如果中國採取報復行動，將被徵收更多關稅。中國隨後進行了回擊，對美國約600億美元的進口商品加徵關稅。

(中時 )

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