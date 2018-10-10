吳子嘉：政府恐涉入台鐵千億購車疑雲

2018年10月10日 12:40 中時 朱真楷

近日網路瘋傳前立委林國慶揭發台灣鐵路管理局，排除本國軌道車輛廠商，國營台灣車輛股份有限公司，透過表面國營合法程序，以新台幣253億餘元向韓國Hyundai Rotem Company購得520輛空調通勤電聯車。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，近日接獲民眾檢舉，台鐵近期將購買千億台幣軌道車輛，購案背後恐有政府高層介入，韓國 Hyundai Rotem Company 以253億標得520輛電聯車，只是冰山一角。其操作手法之細膩，嘆為觀止，匪夷所思。

吳子嘉指出，台鐵曾於1994年間向韓國得標商「Hyundai Rotem Company之前身」：「現代精工」購買400輛自強號列車，交貨後故障不斷，台鐵人員未能即時依約執行索賠程序，且縱容該韓商撤走維修人員，該批車輛無法維持正常運作，導致台鐵損失慘重。台鐵公司經過損失計算之後正式向台北地方法院、高等法院等提起訴訟，要求韓商賠償新台幣17億元，訴訟期間長達十餘年，韓商悍然拒絕台鐵主張17億元損害賠償，對台鐵要求置之不理，台鐵也毫無對策，造成國家公帑大量損失。

吳子嘉表示，檢舉民眾告知，韓商之台灣代理商翔霖企業董事長林煥宗先生，政商關係良好，長期參與國內大型標案，專精軌道車輛事業，非常熟悉台鐵內部，關係良好。外界公認林煥宗有通天的本領，也是不爭的事實，經常能夠執行不可能的任務。

吳子嘉說，台鐵和韓商因前述履約糾紛展開為期十數年的爭訟，韓商因台灣市場不大也無意妥協，雙方僵持不下。令人意外的是，台鐵公司突然於今年主動放棄17億元的損害賠償要求，由17億元主動降低為3000萬元，和韓商於2018年3月31日在高等法院達成和解，台鐵損失16億元7仟萬國家公帑；因為訴訟達成和解，如此一來，韓商也順利取得參加台鐵520輛電聯車標案資格。韓商連中雙元不亦樂乎！

接著，台鐵主動在520輛電聯車標案開標前夕，對訴訟中的惡質廠商讓步16億7000萬元，以3000萬元和解，排除韓商參加投標的障礙，變相協助韓商取得投標商資格。行為乖張不可思議。

吳子嘉氣憤地說，台鐵公然屈從於政商龐大壓力，放棄爭取17億元賠償金，開綠燈協助韓商參加投標，取得巨額250億元合約，這是第一項重大錯誤。

吳子嘉強調，台鐵千億購案疑雲重重，本報將陸續報導有關本案駭人聽聞的官商勾結內幕，此刻先請台鐵和檢調單位針對台鐵放水16億7仟萬賠償金之事，進行查辦，揪出幕後的藏鏡人。

(中時 )