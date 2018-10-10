飆歌不飆車！南投「2018搖滾青春演唱會」

2018年10月10日 12:29 中時 沈揮勝

「2018搖滾青春演唱會」，10月10日下午5點起在中興新村親情公園舉行，想要搶先看的民眾可提早入場，下午4時30分起將優先開放200名民眾進入草地搖滾區，跟著音樂吶喊。

這場演唱會邀請中興大學熱音社、南開科 大熱音社、小男孩樂團、爽樂團、麋先生、原子邦妮、朱俐靜輪番接力演唱，並宣導道路交通安全，聽音樂搖滾，還可參加問答領奬品。

縣府表示，演唱會從下午5點起舉行，中興新村親情公園舞台區，一併進行道路交通安全宣導活動，答對問題即可獲得精美宣導品，前10組還可以和爽樂團、麋先生合照。

為了讓年輕學子儘早學習機車騎乘安全相關知識，高中職及大專院校學生憑學生證即可兌換胖卡餐券及螢光棒，因數量有限，兌完為止。

縣府説，音樂會周邊有縣府各局處政令宣導攤位、胖卡餐車市集、道安闖關遊戲攤位，前200名參加闖關者還可獲得活動限量紀念杯袋。

縣府新聞及行政處林琦瑜處長表示，此次交通安全宣導活動，是由交通部道安會指導，縣府及南投縣道路交通安全聯席會報主辦，以騎乘機車族群為主要宣導對象。機車家家戶戶必備，使用的人眾多，相對發生交通事故的機率較高，可見機車安全教育宣導有其必要性。

這次跳脫以往制式宣導方式，結合道安知識與樂團表演，希望能吸引更多民眾共同參與，讓民眾在欣賞精彩的節目之餘，提醒民眾遵守交通規則，珍惜生命，避免事故發生。

縣府新聞及行政處表示，為了讓更多民眾能觀賞精彩節目，當天期問也將在地方電視第3和第4頻道以及中視youtube直播。

(中時 )