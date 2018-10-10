丁守中競選總部成立：贏回台北才能強力制衡民進黨政府

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中時電子報
綜合報導

趕在雙十國慶，國民黨台北市長參選人丁守中競選總部正式成立，現場熱鬧滾滾，冠蓋雲集，北市黨籍立委、市議員及參選人幾乎全員到齊，展現藍營勝選氣勢。丁守中強調，民進黨執政後濫權違憲，國家公權力淪為政治鬥爭工具，經濟嚴重衰退，兩岸危機浮現，要讓中華民國振衰起弊，台灣止跌回升，「就從贏回首都開始」，才能強有力地制衡專權、濫權、違憲的民進黨政府。

丁守中也批評，台北市長柯文哲面對人口高齡化、城市老舊、少子化、招商引資問題都沒能解決，公宅政策嚴重跳票，更是唯一任內捷運零公里零站通車的民選市長，難怪內湖等地交通難解。因此「對柯文哲不用再有期待」。

丁守中今天在和平西路的競選總部正式成立，他致詞時作了以上表示。現場人潮洶湧，包括黃昭順、林為洲、蔣乃辛、江啟臣、柯志恩、費鴻泰、孔文吉、王金平、陳宜民、陳雪生、曾銘宗、李彥秀、林麗蟬、賴士葆、王育敏、林德福、蔣萬安、林郁方、羅淑蕾、潘維剛、孫大千、周錫偉等現任或前任立委都到場助陣。

他並強調，民進黨執政後，中華民國面臨兩個重大危機，首先，民進黨執政享受民主政治果實，卻一直搞政治清算鬥爭，國家公權力、政府機關成為政治鬥爭工具，加上意識形態、台獨主體意識治國，不斷地去中國化、改課綱、改歷史，不斷與中國崛起的新興力量對抗，讓人擔憂台灣安居樂業的生活將受害深重。

丁守中也批評，台北原本是中華民國領頭羊，但受到柯文哲無厘頭領導、破壞體制，大搞個人崇拜影響，競爭力大幅衰退，尤其對比新北市過去三年多家戶平均所得中位數增加十萬元，台北市竟然只增加287元；新北市每年商業營業額以兩千億元幅度增加，台北市每年卻衰退三千零四十億元。

他也指出，除了國際店家陸續撤出，國際招商引資不到香港百分之一外，台北市40萬戶老舊公寓，萬一發生六級以上地震，預估將有十萬人傷亡，但以市府現在更新速度，三百年都沒辦法完成；兩萬戶公宅政見全部跳票，預計年底前能落成的2648戶都是郝龍斌任內規畫、發包。

丁守中更質疑，台北市再過三年，六十五歲人口將超過百分之二十，但柯文哲根本沒準備好解決問題，例如去年中央6.88億健保長照補助，柯市府執行率不到一半，居然有3.8億預算繳回中央，根本「有錢都不知道怎麼照顧老人」。他也承諾，只要當選市長，一定恢復被柯文哲取消的重陽敬老金。

(中時電子報)

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