彭博再爆中國入侵網卡 港股聯想早盤再跌3％

2018年10月10日 12:40 工商 李書良

間諜晶片餘波未了，香港經濟日報10日報導，彭博商業週刊上周的一篇中國間諜晶片報導，牽動中美科技股大跌，彭博於9日再度報導指稱，有安全專家表示，美國一家電信的網路中，發現被駭的超微（Super Micro Computer）硬體。

美國某家大型電信公司工作的安全專家透露，該電信公司在其網路中發現了被篡改的超微電腦（Super Micro）硬體，並在8月份將其移除。不僅超微電腦，他在其他供應商的電腦硬體上也看到類似的纂改，這些硬體都是中國承包商所生產的。

受此影響，超微電腦9日在美股下挫15.5％報12.46美元；美國上市的中概股也受拖累，阿里巴巴收跌2.8％，微博收跌4.7％，新浪收跌2.4％，百度跌1.5％，搜狐、搜狗收跌5.3％及6.7％。

港股方面，受先前報導而拖累股價一度急瀉兩成的聯想，10日早盤一度下挫3％，報4.77港元。其他香港科技股隨大盤回穩，暫未受消息拖累。瑞聲科技漲1％，舜宇光學漲2.6％，中興通訊漲3％。另外，晶片股ASM太平洋、中芯國際漲逾1％，華虹半導體漲0.2％。

此外，路透報導，美國參議院商務委員會中的主要共和黨議員已要求蘋果、亞馬遜和Super Micro召開簡報會，就有關中國政府在Super Micro提供的伺服器主機板中置入惡意晶片的彭博報導予以說明。

參議員John Thune9日在致上述公司首席執行官的公開信中表示，他已尋求這3家公司在10月12日前召開工作人員簡報會，「必須認真對待美國硬體供應鏈被外國政府故意篡改的說法。」

(工商 )