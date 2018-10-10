台中》中市東南區議員李中成立競選總部 胡志強站台

2018年10月10日 13:14 中時 馮惠宜

東南區議員李中（左四）成立南區競選總部，包括前市長胡志強（左五）等多人到場力挺。（馮惠宜攝）

東南區議員李中成立南區競選總部，國民黨台中市長參選人盧秀燕為其披彩帶。（馮惠宜攝）

挑戰連任的台中市東南區議員李中10日成立南區競選總部，除國民黨提名參選台中市長的盧秀燕到場懇託，前台中市長胡志強也專程到場力挺，許多鄉親看到老市長來了，紛紛要求合影，展現超高人氣，他一方面為盧秀燕催票，也請大家一定要讓李中當選。

李中選在國慶日成立南區競選總部，活動開場更邀請與會者一起立唱國歌、國旗歌，除盧秀燕、胡志強外，國民黨中常委沈智慧、前立委楊瓊櫻，同樣爭取連任的台中市議員顏麗敏、陳成添、楊正中等人都到場，展現藍軍大團隊。

胡志強一方面肯定李中在市議會問政與監?，一方面也為盧秀燕催票，他指出，他不做市長也有好處，讓大家看到不夠資格的人做市長台中市就沒有前途，他做市長時，盧秀燕一直在他立法院支持他，讓台中市要什麼有什麼，他當市長時聽民意當市長，盧秀燕做立委也是聽民意當立委，請大家一定要支持她。

盧秀燕也肯定，胡志強在任時照顧長輩、減輕家庭負擔給65歲以上老人健保補助，並且輕稅政，不漲地價稅，另，即將全線通車、東南區大建設鐵路高架，也是她與胡志強市長一起去爭取的，謝謝胡市長給台中這麼大的建設。

楊瓊櫻則喊出，選盧秀燕就是還胡志強一個公道。

(中時 )