喝茶別傻傻分不清 這8種茶真的很傷身！

2018年10月10日 12:44 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

愈來愈多研究顯示，茶擁有諸多成份有益人體健康，因此不少人養成喝茶習慣，甚至成為嗜茶控。不過，也不是任何茶都可以喝，像是濃茶就少喝為妙，而放置太久的過夜茶還會有抗氧化成分下降之虞。

喝茶其實是一門科學，喝對了健康加分，反之，喝錯了會對身體有害。那麼，怎樣正確喝茶才健康呢？《生命時報》盤點以下8種該拒喝的茶，以免身體喝出毛病。

1、濃茶

濃茶中含有大量的咖啡因、茶鹼等，對腸胃的刺激性很強，飲用後可引起失眠、頭痛等不適，有的人還會產生嘔吐感。喝濃茶久了，還會傷骨。美國科學家發現，每天飲5杯濃茶的人，髖骨骨折的危險較不飲濃茶者高70%。

2、久泡茶

沖泡時間過長，不僅茶湯色暗、味差，失去品嘗價值，而且由於茶葉中的維生素、氨基酸等因氧化而減少，使茶湯營養價值大大降低。另外，茶湯擱置時間太久會產生較多的微生物數量，很不衛生。

3、過燙茶

茶一般都是用沸水沖泡的，但不宜在過燙時飲用。否則會傷及口腔和食道黏膜，造成潰瘍，久而久之恐誘發口腔癌、食道癌。研究發現，如果茶水溫度高於70℃，食道癌風險最多可增加8倍。

4、生茶

生茶是指殺青後不經揉撚而直接烘乾的烘青綠茶。這種茶所含的成分與鮮葉所含的基本相同，帶有嚴重的生青氣。老年人喝此茶，對胃黏膜的刺激性很強，容易產生胃痛;青年人飲後也可能胃部不適，出現「刮胃」的症狀。

5、隔夜茶

隔夜茶因放置時間過久，其中微量的氨基酸、糖類等物質會成為細菌、黴菌滋生的養分。不僅如此，茶水中所含的茶多酚、維生素等多種營養成分，也會因放置時間過久發生氧化反應，導致茶水中的抗氧化成分下降，營養價值和保健功效因而大打折扣。

6、焦味茶

茶葉在製作時烘烤過度產生焦味，這種茶葉的有效營養成分和決定茶味的某些成分受會遭到破壞，並且可能含有一定的致癌物。從營養或食品安全考慮，焦味茶是不宜飲用的。

7、黴變茶

茶葉發黴是因為受了青黴、麯黴等微生物的污染，黴變茶泡出的茶湯已無香味，喝了對人體會有一定損害，如導致頭暈、腹瀉，甚至引起重要器官壞死。受潮發黴的茶，一般可在表面看到白色的黴斑，深嗅多有潮濕陰黴的氣味，尤其沖泡時這種氣味更為明顯。茶葉應該放在乾燥處保存，以防黴變。

8、串味茶

茶葉含萜類物質，結構多孔，極易吸收異味，和其他有味道的東西放在一起一段時間後，很容易變味。有的味道含有毒素，如油漆味、樟腦味等，會對人體造成傷害。茶葉存放時要儘量隔絕有異味的食物，不同等級、不同品種的茶葉也應分類存放。

(中時電子報)