台中》林孟令競選總部成立 致詞感謝「標叔」

2018年10月10日 12:59 中時 黃國峰

台中市第三屆第三選區市議員參選人林孟令競選總部10日成立，現場擠滿不少支持者，熱鬧滾滾。（黃國峰攝）

台中市第三屆第三選區市議員參選人林孟令競選總部10日成立，顏清標（右）為林孟令（中）披上競選彩帶，並高呼凍蒜。（黃國峰攝）

台中市第三屆第三選區（大肚、烏日、龍井）市議員參選人林孟令競選總部10日成立，由競選總部主委顏清標、副主委林裕議、林士昌高齡90歲的母親林吳花女士、林士昌、還有林士昌未滿一歲的小孫女林昀蓁一同為「聽您命令林孟令中心」揭牌。台中市長參選人盧秀燕隨後也到場站台支持，林孟令相繼接下彩帶、戰旗、菜頭等，預祝高票當選，現場也湧入不少支持者，人氣搶搶滾。

林孟令致詞表示，感謝顏清標董事長我的標叔，他是看我大漢尚疼惜阿令的好長輩，林裕議總幹事自從我參與地方服務以來都一直鼓勵我給我肯定。感謝鄉親仕大今天特別來嘎阿令加油。阿令跟隨我的仕大人也已經超過20年，這段時間在議長林士昌的團隊阿令惦惦聽、認真ㄟ學習，服務鄉親期間，阿令一直在不斷檢討、再提升服務效率，因為感恩各位仕大對議長林士昌的團隊一直以來都那麽疼惜跟肯定，在這一屆我們的團隊已經創新服務案件ㄟ件數，尤其在教育範圍爭取超過10億以上的經費，最近龍井國小動土、東海二期新建校舍、大肚日光郡文中二用地幼兒園的興建、龍津國中活動中心動土～等等，阿令推薦在咱地方吃頭路做生意在中龍公司嘎其他的單位麻有數千人，所有道路公共設施阿令嘛不斷雷爭取，最近這三個月我完全承擔團隊的運作，我再一次走遍咱的選區，我了解我要夠更加努力打拼。

現場也用園遊會方式區別傳統候選人造勢場合，多一股溫馨親子活動，讓來參與的各地來賓感受不一樣的氣氛。園遊會有台式小吃外，尚有小朋友遊戲區，旋轉木馬、小火車、親子闖關、及特色知名小吃，東海割包、章魚小丸子、一口煎餃、地瓜芋圓、霜淇淋、雞蛋糕、手作咖啡……讓現場民眾在歡樂聲中渡過。

(中時 )