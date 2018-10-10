影》輸球連風度也輸掉？ 洋基球迷竟對金柏若砸啤酒罐

紅襪隊投手金柏若(Craig Kimbrel)上場前遭洋基球迷砸啤酒罐。（美聯社）

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中時電子報
/綜合報導

紅襪隊10日以4比3險勝洋基隊，在美聯分區系列賽以3比1晉級美聯冠軍戰，不過此役出現引發爭論的小插曲，當紅襪守護神金柏若(Craig Kimbrel)上場時，洋基主場球迷竟對球員砸啤酒罐，不但支持的球隊輸球，也輸掉自己的風度。

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此役戰完前8局，紅襪以4比1領先，9局下推出終結者金柏若守護勝利，沒想到他再走出牛棚時竟然遭到洋基主場球迷從觀眾席扔啤酒罐，險些被砸到的金柏若不為所動，護送球員的警衛則露出不贊同的表情直盯觀眾席。

不過金柏若登板後面對首位打者賈吉(Aaron Judge)就投出四壞保送，又被下一位打者桂格瑞斯(Didi Gregorius) 敲出安打，1出局後又丟出保送形成滿壘，隨後他又出現觸身球保送及被敲出高飛犧牲打讓洋基隊追成3比4，且還保有得點圈的攻擊機會，不過最後他讓托瑞斯(Gleyber Torres)擊出滾地球出局，紅襪隊驚險以1分差晉級。

(中時電子報)

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