梅艷芳55歲冥誕 袁詠儀感念祝永遠的梅姑生日快樂

2018年10月10日 12:54 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

今（10）日不只是中華民國國慶，更是香港巨星梅艷芳的冥誕，梅艷芳自2003年後去世後，不少影迷都會在10號送上對她的祝福，演藝圈也有不少好友數十年如一日的懷念她，女星袁詠儀半夜就在自己的社群軟體上放上一張梅艷芳生前過生日的照片，暖心寫下「梅姐！生日快樂！」。

梅艷芳為香港傳奇巨星，每年冥誕都會有不少好友與粉絲感念她。（圖／翻攝自微博）

袁詠儀和梅艷芳在電影《金枝玉葉2》中認識，之後就成為好朋友，除了在電影內兩人曾女女接吻外，在綜藝節目也曾搞笑吻過，讓人見證兩人的好感情。數十年來每一年袁詠儀都會在今天放上祝福文，來緬懷那個曾經那麼照顧她的大前輩。

袁詠儀連續幾年都在10日這天放上梅艷芳照片緬懷。（圖／翻攝自袁詠儀IG）

不只袁詠儀，被譽為「香港的女兒」的梅艷芳，其他大明星也都會在這一天緬懷她，現年41歲的徒弟何韻詩，在社群網站貼上，「想一想，我都比妳那時大了！（梅艷芳40歲過世）日子過得飛快，大家都隨著發生過的，變得有點不一樣，包袱多了，明白多了，最有趣的是，現在我也如當年的妳，漸漸走往佛道，修煉中，學習顧全別人，看見自己的不足，也不能再那麼任性與孩子氣。」

左起陳百強、王傑、梅艷芳、張國榮。（本報系資料照）

另外，蘇永康也貼上合照寫下，「教我如何不想妳，生日快樂！」徒弟蔡一傑：「阿梅生日快樂，想念！明天準備了一份禮物送給你，就是我用了兩年時間做的最新唱片！」好友劉培基：「歲月，繁花，牽掛。人生皆回憶，且行且珍惜！我的孤獨，雖敗猶荣#梅艷芳10月10號」。

(中時電子報)