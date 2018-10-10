屏東》白狼「端牛肉」到崁頂！為縣議員參選人何麗莉站台

2018年10月10日 12:52 中時 謝佳潾

中華統一促進黨總裁張安樂10日特地南下崁頂鄉為黨推參選人何麗莉站台。（謝佳潾攝）

中華統一促進黨總裁張安樂10日特地南下崁頂鄉為黨推參選人何麗莉站台。（謝佳潾攝）

中華統一促進黨總裁張安樂10日特地南下崁頂鄉為黨推參選人何麗莉站台。（謝佳潾攝）

屏東縣議員第五選區6搶4，堪稱選情激烈，藍綠都派出現任議員拚連任，而中華統一促進黨也不甘勢弱，黨總裁張安樂10日特地南下崁頂鄉為黨推參選人何麗莉站台，並祭出「3大牛肉」，期望屏東能開出紅花、民眾所得能超越新加坡。

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂10日一早現身崁頂，為黨內推出參選屏東縣議員的何麗莉站台助勢，他說，現在台灣很多農產品賣不出去，兩岸關係又蕭條，「若能開出紅花」，勢必能打通大陸市場，帶動經濟發展。

張安樂為力挺何麗莉，特地向民眾端出3大牛肉，一為農產品零關稅到大陸，二為吸引高水準觀光客到屏東，三為在香港發行屏東公債，藉此經費建置完善的長照等照顧。

「我是崁頂人！」在張安樂的支持下，何麗莉更有信心地說，她不是空降部隊，她是土生土長的崁頂人，後來雖長住桃園，但她依舊關心家鄉，更在15年前就參選過議員，而此次再次參選，真心期盼民眾給她一個機會、給新人一個機會。

屏東縣議員第五選區參選人中，除國民黨派出不敗議員王啟敏挑戰9連任外，民進黨也推出現任議員周碧雲、林玉花、羅平道，此外還有無黨籍林韻濱及白狼力挺的何麗莉。

(中時 )