為雙十一暖身 ETMall東森購物網業績創新高

2018年10月10日 13:28 工商 張佩芬

ETMall東森購物雙11前哨戰傳捷報，10/8單日全通路業績再創億元，網路通路業績佔80%，是東森購物網2003年開站15年以來，業績首度創新高，也是東森購物全通路11年來，再度單日銷售破億，國慶日活動為雙11光棍購物節暖身，大大鼓舞電商士氣。

10/8當日銷售商品前20名，AppleiPhone及iPad佔前八名，其次為保健食品及吳憲宗父女代言的COPPER CHEF鍋具、日本味王防彈咖啡及王品陶板屋餐券，其中Apple系列商品銷售近2,000組，王品集團旗下餐券等銷售近6,000張。

10/8舉辦特別日，LINEPoints 21:00-22:00限時1HR 10%回饋，全天2%；再配合玉山銀行最高10%刷卡金回饋，滿8,000送800刷卡金，還有10/1-10/14東森幣2%回饋，加上指定美妝、保健、日用20大品牌消費加碼回饋10%東森幣，和通關密語現領10%現折折價券滿1,000折100、滿10,000折1,000，當日最高享42%回饋；單日就創下1.2億佳績，同時進行網路流量測試，雙11前哨戰傳捷報，目前活動還在進行中，信心倍增。

就通路來看，業績佔比網路及行動佔67%，其次是電視含Mod佔18%、型錄佔2%和電話行銷佔13%，消費人數達22,338人，其中新客數達1,066人，佔4.7%，銷售數量為33,570件，客單價5,377，客件數平均1.5件，皆較平日有所成長。尤其在21:00-22:00這一小時的時段中，突然湧入大量訂單，同時事先為雙11網路流量作安全測試，物流方面，東森購物位於桃園超過萬坪的兩座物流中心，亦透過流程優化來縮短貨品從進倉到出庫的時間，並就過往數據做好各項庫存及運能調度，確保貨品可在時效內送到客戶手中。

今年東森購物為求達業績雙倍成長，雙11光棍月不惜砸下重本，以最下殺成本的商品提供高額的點數回饋，希望可以換來最鉅額的銷售佳績。電視47頻道全日LIVE活動，舉辦1111狂歡節活動，狂歡價1,111元，部份商品現折1,111元，另，全通路(電視、網路、MOD、型錄、OB)在11/11(日)當日消費任二件商品且單筆訂單滿890元，送1,111元東森幣。

(工商 )