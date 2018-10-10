國慶優惠懶人包 多款商品買一送一

2018年10月10日 13:21 中時電子報 戴安瑋

今天是中華民國107歲生日，各大量販店、超商、餐廳和遊樂園搶商機，紛推國慶優惠，部分商家更將優惠期間拉長到10月底，量販店家樂福10月15日前100件商品買1送1；愛買14日前推「銷120點換120元現金紅利券」，全台限量25000張，1卡限兌換1次；頂好超市17日前推「30款同商品同價格買1送1」。

此外，日本藥妝Tomods實體店面10月25日前，推「雙十1+1優惠好事成雙」第二波周年慶，限定商品加1元多1件、指定商品買一送一；在電信方面，台灣大哥大在 10月19日前，推「雙十限時快閃299」優惠專案，月付299元，綁約24個月，享上網10GB，送網內語音通話吃到飽，再送網外60分鐘、市話60分鐘。

至於國慶日當天的優惠，漢堡王國慶日當天任選2份10塊雞塊（經典原味／勁濃起士），可折抵10元；西雅圖極品咖啡：國慶日上午11時至晚間8時單點飲品買一送一，以價高者計費，休息站門市除外。

林務局為慶祝雙十國慶來臨，國慶日當天在太平山、內洞、東眼山、滿月圓、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、富源、池南等13處國家森林遊樂區推全票半價優惠，但須持身分證明文件購票；國立故宮博物館包括北院、南院，也訂國慶日為免費參觀日，歡迎民眾免費入園， 10月17日為台灣文化日，同樣免費開放參觀；基隆海洋科技博物館10月10日及17日中午12點前主題館，免費入場，請至各人工售票櫃台兌換免費票券。

主題樂園方面，六福村結合萬聖節，下午1點後入園只要550元，即日起至11月4日平日延長至下午6點、假日則延至晚上8點；義大遊樂世界則是國慶日當天、10/13、14現場購買原價899元的全票，可享第二位全票同伴半價。

台南大員皇冠假日酒店推出「雙十有禮」住宿優惠，10月起至11月30日止，入住景觀客房4800元起，續住1晚每房只要加價1010元；花蓮遠雄海洋公園，則是對設籍花蓮縣市或者身分證字號U開頭的民眾，國慶日當天可享門票優惠價250元，若設籍在花蓮縣壽豐鄉，門票只要100元。

(中時電子報)