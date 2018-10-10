農委會花車慶雙十 柿柿如意享農安

農委會國慶花車以Q版柿子為造型。（農委會提供）

友善列印
中時
桃園市至善高中同學擔綱隨車表演，展現台灣農業發展的活力。（農糧署提供）

歡慶雙十國慶日，農委會參與國慶花車遊行，今年以Q版柿子造型花車，祝福國運昌隆柿柿如意，並搭配農糧署吉祥物農安哥及糧小妹與民眾互動，希望帶來共享農業安全的幸福感，由桃園市至善高中同學擔綱的隨車表演，則呈現台灣農產豐碩成果及農業發展的活力。

農委會國慶花車以「安全農業、安心幸福」為主題，車頭配合產季以Q版柿子為造型，祝福大家柿柿如意，車身則以台灣在地蔬果、稻米及花卉為主體，象徵台灣農產的豐富性。農委會今年並邀請國內花卉產業團體，使用蝴蝶蘭、文心蘭、火鶴花及聖誕紅等數十種國產切花、盆花及觀葉植物，裝飾花車，呈現台灣農業之美。

農委會表示，花車造型強調有機、產銷履歷標章等驗證，要給民眾看見標章就安心的幸福感，大型野餐籃則象徵農友辛苦耕作，將最安全的農產品送到消費者餐桌，讓消費者安心的幸福意象。

花車遊行行進中，除了有吉祥物農安哥及糧小妹與民眾互動，今年由桃園市至善高中表演藝術科及汽車修護科同學動員演出，裝扮成田間辛勤的小蜜蜂，表演年輕有活力的舞蹈，並舞動巨型西瓜、甘藷及落花生，歡慶中華民國生日。

農委會並指出，國慶花車今日遊行展演後，將配合國慶大會籌辦單位進駐中正紀念堂場地定點展示，於下午5點開展，將展出至14日；展期夜間將配合燈光照明，呈現出花車不同風韻，歡迎民眾前來欣賞花車，支持台灣花卉。

(中時 )

國慶優惠懶人包 多款商品買一送… 全聯首辦家家購物節 雙十節全台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。