農委會花車慶雙十 柿柿如意享農安

2018年10月10日 13:46 中時 游昇俯

桃園市至善高中同學擔綱隨車表演，展現台灣農業發展的活力。（農糧署提供）

歡慶雙十國慶日，農委會參與國慶花車遊行，今年以Q版柿子造型花車，祝福國運昌隆柿柿如意，並搭配農糧署吉祥物農安哥及糧小妹與民眾互動，希望帶來共享農業安全的幸福感，由桃園市至善高中同學擔綱的隨車表演，則呈現台灣農產豐碩成果及農業發展的活力。

農委會國慶花車以「安全農業、安心幸福」為主題，車頭配合產季以Q版柿子為造型，祝福大家柿柿如意，車身則以台灣在地蔬果、稻米及花卉為主體，象徵台灣農產的豐富性。農委會今年並邀請國內花卉產業團體，使用蝴蝶蘭、文心蘭、火鶴花及聖誕紅等數十種國產切花、盆花及觀葉植物，裝飾花車，呈現台灣農業之美。

農委會表示，花車造型強調有機、產銷履歷標章等驗證，要給民眾看見標章就安心的幸福感，大型野餐籃則象徵農友辛苦耕作，將最安全的農產品送到消費者餐桌，讓消費者安心的幸福意象。

花車遊行行進中，除了有吉祥物農安哥及糧小妹與民眾互動，今年由桃園市至善高中表演藝術科及汽車修護科同學動員演出，裝扮成田間辛勤的小蜜蜂，表演年輕有活力的舞蹈，並舞動巨型西瓜、甘藷及落花生，歡慶中華民國生日。

農委會並指出，國慶花車今日遊行展演後，將配合國慶大會籌辦單位進駐中正紀念堂場地定點展示，於下午5點開展，將展出至14日；展期夜間將配合燈光照明，呈現出花車不同風韻，歡迎民眾前來欣賞花車，支持台灣花卉。

(中時 )