全聯首辦家家購物節 雙十節全台單日衝10億元

2018年10月10日 13:45 中時 郭家崴

全聯營運長蔡篤昌（右）表示今天全台單日業績上看10億元，是平日的3倍。（羅永銘攝）

全聯今天有單日買千送百、限量1名可再抽200萬元現金，是20年來首次推出的單日購物節活動。（羅永銘攝）

為了炒熱買氣，全聯今早在大安延吉門市舉辦抽獎活動，有民眾與福利熊共舞。（羅永銘攝）

全聯先生（左起）和福利熊揭示全聯商品售價約為市價8折，若購買買1送1品項等於是4折，再加上買千送百等於是市價3.6折。（羅永銘攝）

游男（右起）、林女是男女朋友都抽中20元買電視優惠，林女穿鳳梨T恤又排68號可說是超級幸運星。（羅永銘攝）

全聯福利中心今（10日）舉辦「家家購物節」，單日有買千送百優惠、還有限量1名可抽200萬元現金，是20年來首次推出的單日購物節活動，也是零售通路的創舉，全聯營運長蔡篤昌表示，今天全台單日業績上看10億元，是平日的3倍，可說是單一通路的最高極限，每家店都看好會超越開幕首日的業績。今早開店2小時全台就衝破1億元，有望達標。

為了炒熱買氣，全聯在大安延吉門市舉辦抽獎活動，前100位消費者可憑福利卡單筆滿千元的發票免費領取1份OFF Coffee和阪急麵包的早餐袋，其中有10位還可抽中「用20元買50吋4K電視」，等於花20元就可買到市價1萬3900元的鴻海Infocus 50吋4K電視。

今凌晨2時多就有人到大安延吉門市排隊，還有三重和林口的消費者專程到店試手氣，三重洪姓兄妹家族共出動8人抽8個紅包可惜敗北，住在國父紀念館附近的游男、林女情侶檔7時多到店，拿的號碼牌是68和69號，雙雙幸運獲獎，林女超開心，緊張到說不出話來，她說一度因天雨不想出門；游男說本來只想買洗髮精，沒想到竟然中獎，「除了好運，沒辦法再多説什麼了。」兩人預計一台留下來自用、一台賣掉。

全聯為了今天的單日活動籌備半年，比照百貨公司櫃姐摳客衝業績，為了向消費者宣傳，又要避免同業模仿全面保密比中元節還便宜的優惠內容，店經理在活動前2天才摳大戶熟客，甚至昨晚10時才確認加碼200多項買1送1或箱購的破盤優惠商品。

今天祭出的優惠是持福利卡全店單筆滿1000元送100元福利卡儲值金，上限是滿1萬送1000元，預估可送出1億元福利卡儲值金。由於全聯商品售價約為市價8折，若購買買1送1品項等於是4折，再加上買千送百等於是市價3.6折；另，今天還限量1名可抽200萬元現金，加上滿200元可集印花，滿400元又可抽Gogoro，對消費者來說有多重好康。3、4天來新辦卡量衝高5至6倍，不少人先預購3888元和牛、999元帝王蟹等生鮮，對全聯而言可說是催buy成功。

蔡篤昌表示中元節最高單日業績近7億元，今天會以10億元為目標，是參考百貨公司周年慶首日業績3至6倍彈跳，以3倍保守估計；全聯20周年不只要拚1000店，還希望為10月10日設立一個專屬於台灣的購物節，媲美全球超厲害的兩大節日的購物節，也就是美國耶誕節前一周星期六的「超級星期六」、感恩節隔天的「黑色星期五」也要跟電商99、雙11、雙12購物節抗衡，「今天是全聯歷史上重要的一天，全聨從來沒把1天目標業績設過這麼高。」

為了衝10億元，全聯凝聚內部士氣，全員動起來，全聯董事長林敏雄相當重視今天的活動，給員工加倍的薪資，有員工因此說不只周年慶商品買1送1，連「薪水也買1送1」；蔡篤昌也考量若今天有員工因此加班，或目標超越預期、店內商品被搶空，明天會視情況考量是否晚開門營業。

(中時 )