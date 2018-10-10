客人毒蛋吃下肚盧超市退費 被經理一句話完封

2018年10月10日 14:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

國內前5大蛋品供應商義進金公司，遭驗出禁用的動物用藥「乃卡巴精」，涉嫌改標後重新上架，引發毒蛋風暴。全聯表示，已將所有義進金公司蛋品共16款全數預防性下架，若有消費者購買其中3項有疑慮蛋品，可接受退貨。但有網友將問題雞蛋吃下肚，拿著發票到超市要求退貨，被超市經理一句話拒絕，網友紛紛讚爆經理霸氣。

一名網友上《爆料公社》抱怨超市，他表示毒蛋事件爆發後，他把出問題的雞蛋吃下肚，帶著發票到超市要求退貨，卻被店家拒絕，他怨嘆地表示，「賣家幫消費者把關不是基本的道理與原則嗎？居然一個退錢，需出動經理，有那麼難解決嗎」

網友還原當天與經理對話，經理說需要發票與實體才能退貨，引起網友不悅，反問經理是否需要把吃下肚的雞蛋吐出來，質疑經理為難消費者，經理聽到網友一番話，反擊「那人家賣車的不就要保證不會出車禍，媒人就要保證會生小孩？」

網友氣不過，認為這不是賣家該有的處理態度，將整段過程po上網公審，不過其他網友卻出乎意料站在經理一方，要原PO得饒人處且饒人，「正常程序就是這樣沒錯啊！本來退貨就要看到實體跟發票」、「感覺台灣消費者就是這樣，吃完了還想去退錢」、「你應該抱怨蛋商的無良吧…」。也有網友認為，毒雞蛋應該憑發票就退全額，「都讓人吃了毒物，怎麼拿實體」，雙方意見爭執不休。

(中時電子報)