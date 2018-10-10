台中》政壇紅黑派拚場 柯文哲爸媽力挺尤碧玲

柯爸（左二）、柯媽（左三）及藝人李興文（右一）陪同台中市議員尤碧鈴（右三）掃街，聲勢浩大。（王文吉攝）

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柯爸、柯媽現身台中，參加無黨籍市議員尤碧鈴連任競選總部成立大會。（王文吉攝）
前台中縣長廖了以（左）登台為尤碧鈴助講，呼籲民眾支持她連任。（王文吉攝）
柯媽為尤碧鈴披掛競選彩帶，呼籲大家一定要支持尤碧鈴連任。（王文吉攝）
柯爸（右一）、柯媽（左一）為無黨籍台中市議員尤碧玲（左二）站台造勢。（王文吉攝）

國慶日台中政壇紅黑派拚場！無黨籍市議員尤碧鈴10日上午在梧棲舉辦連任總部成立大會，請來同為228受難家屬的「柯爸」柯承發、「柯媽」何瑞英及「報告班長」李興文站台，紅派大老廖了以、林敏霖也現身力挺。黑派同時間在對街造勢，脫黨參選的吳宜昌上午舉辦競選總部成立大會，前台中縣長黃仲生登台替子弟兵拉抬聲勢。

柯媽與柯爸一早抵達梧棲，陪同尤碧鈴掃街造勢，並上台為尤碧鈴披上彩帶，近千名支持者爆棚，場面十分熱烈。柯媽表示，她的公公和尤議員的父親都是228受難者，透過二二八基金會人員牽線，受邀前來站台，她看到現場座無虛席，就知道尤碧鈴絕對會順利當選。

柯媽並推崇尤碧鈴全家9位兄弟姐妹一團和氣，尤父擔任43年議員，一生為地方付出，尤碧鈴承接父親衣缽，當任議員、鎮長為地方服務，呼籲大家一定要支持尤碧鈴連任。由於尤碧鈴隸屬紅派，前台中縣長廖了以、前台中縣議長林敏霖皆到場站台，廖了以並上台授戰旗，呼籲民眾支持她連任。

同一時間，黑派也在對街造勢拚場。無黨籍市議員參選人吳宜昌10日上午於梧棲區農會文化大樓舉行競選總部成立大會，隸屬黑派的他，曾任前台中縣長黃仲生秘書，妻子王秝毅是梧棲區農會總幹事，包括黃仲生、前立委郭榮振、台中市農會總幹事林育葦等皆到場站台，現場支持者擠得水泄不通。

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隸屬黑派的前台中縣長黃仲生（右一）力挺子弟兵吳宜昌（中）競選台中市議員。（王文吉攝）
無黨籍市議員參選人吳宜昌在梧棲舉行競選總部成立大會。（王文吉攝）
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