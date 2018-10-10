中山和台大合併提升競爭力？ 中山：八字沒一撇

2018年10月10日 14:33 中時 林志成

陽明大學為提升競爭力，最近正在跟交大及清大談合併事宜，受此風潮影響，中山大學上月26日行政會議通過，組成工作小組，盤點學校的優勢及特色，其他大學和中山大學合併若可以產生1+1>2的效果，就可以考慮去推動。

《聯合新聞網》今天報導，中山大學傳出有意與台灣大學合校，以提升高教競爭力。不過中山大學副校長蔡秀芬表示，上月26日學校行政會議上，有人提到過是否可以跟台大合併，但這只是很初步的討論，「八字沒一撇」。

蔡秀芬說，在當天行政會議上，討論到中山大學未來發展，因為中山大學是一所規模較小的學校，因此應該考慮跟跟他校合併，才能提升高教競爭力。

中山大學一直跟高醫有合作，但一個公立、一個私立，如果要更進一步，被既有法規限制住。蔡秀芬說，當日會議中，將以前考慮過的東西都再拿出來討論，因此觸及10多年前台大、政大、成大、中山等校原本要組成「台灣大學系統聯盟」卻被教育部否決的案子。

蔡秀芬說，中山和台大的老師一向有很多交流，在討論過程中，就有人提到兩校或許可以談合併，但僅此而已，並未做成任何決議，更未告知台大，因此中山和台大合併的事，根本「八字沒一撇」。

蔡秀芬表示，行政會議只做成一個決議，就是組成一個工作小組，盤點中山大學的優勢及特色，再來看是否可以跟國內其他大學合併，且不侷限在南部大學，只要可以1+1>2，就列入考慮，當然不排除台大。

台大主秘李心予則回應，目前沒有接到中山要跟台大談合併的訊息。

(中時 )