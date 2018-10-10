國慶盃社區三對三籃球賽 200球友鬥牛為國慶生

2018年10月10日 15:00 中時 王文吉

豐青1010國慶盃3對3籃球比賽在台中南陽公園登場。（王文吉攝）

國慶盃3對3籃球比賽吸引200球友鬥牛為國慶生。（王文吉攝）

國慶盃3對3籃球比賽戰況激烈。（王文吉攝）

豐原國際青年商會為鼓勵會友與社區結合，並回饋地方，於雙十國慶日舉行「豐青1010國慶盃3對3籃球比賽」，受到球友的熱烈迴響，主辦單位分送國旗貼紙，賽前還舉行升旗典禮，切國旗蛋糕，球員也紛紛穿上與國旗顏色有關的球衣與配件，現場雙十國慶氣氛濃厚。

豐原區南陽公園球場球友不僅自組社區社團製作球衣，以社區球隊名義參加比賽，更自辦比賽，球友不分老少，因籃球而結緣，除了平常打球外，還會自主性維持球場整潔。豐原國際青年商會成立宗旨之一，就是希望能夠結合社區年輕人發展，特於雙十國慶舉行國慶盃社區三對三籃球賽，超過200位民眾以球會友。

豐原國際青年商會會長劉韋俊表示，他本身是南陽里里民，南陽公園球場有許多是自己的朋友，看到社區籃球場有這樣的向心力，一定要全力支持。以前球場都會自辦國慶友誼賽，他只是幫忙再擴大舉行，希望透過活動的方式，提倡籃球運動，同時又能慶祝國家的生日。

南陽籃球發展聯盟發起人之一的魏宏揚說，這裡都是一群愛打球的人，從60多歲的老馬到10幾歲的青少年都可以因為籃球認識，因為熱愛打球的熱情沒有區別，期待未來能夠從這裡開始，串連豐原各社區球場，進而大家互相交流，推廣籃球運動。

參賽球友何先生表示，他常在南陽公園打球，也每年參加南陽籃球發展聯盟的國慶籃球賽，今年有了豐原青商會的加入變得更不一樣，特別是大家都穿戴國旗相關的顏色，感受超特別，同時也祝福國家生日快樂。

(中時 )