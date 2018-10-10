崔永元又出招舉報 這回等級比范冰冰更高

2018年10月10日 14:46 中時電子報 蔡曉婷

崔永元發文。（圖／取自小崔讀書匯微博）

上海警方官方微薄發文。（圖／取自警民直通車-上海微博）

大陸女星范冰冰今年6月因遭前央視主持人崔永元舉報陰陽合約潛規則，遭調查神隱了123日，直到近日才懲罰出爐，判她以約40億台幣的罰金免除牢獄之災，今(10日)上海公安局官方微博閃電發聲明，指接獲崔永元的提報，這回告發層級更高，為當地民警，公安局則稱會全力啟動調查。

崔永元7日在分身帳號「小崔讀書匯」以「一聲長嘆一聲雷」為標題，發文分享舉報范冰冰的心路歷程，指他前後被稅務總局傳喚了3次，第3次還被警察蠻橫反問是從哪裡得到電影《大轟炸》合約，接著「上海公安局經偵大隊對所有我參與的公司徹底偵察，對我以前的助理不斷詢查，徹夜詢查」，有如遭抄家。

崔永元文中疑似暗指范冰冰，「說她沒教養是因為政府花這麼大力氣和她談心也沒喚醒她的善念，也沒有提高她的認知能力」，並批評當局，「也許政府說：沒事兒，你交錢就行」，但他對此事只有越挫越勇的決心。

今「警民直通車-上海」微博回應：「表示上海公安機關高度重視，已成立調查小組並多次連繫博主崔永元先生，但尚未得到其回應。警方表示，將繼續連繫崔永元先生，希望其也能主動連繫警方並支持配合，相關舉報問題一旦查證屬實，將堅決依法依規處理。」使全案等級提高至警察單位，引發網友議論。

崔永元微博全文：

選擇一個人們擠在旅遊途中顧不上表態的時間，選擇了一批對法律條款能解釋得驚人一致的專家……五月又要開花了。

說她沒教養是因為政府花這麼大力氣和她談心也沒喚醒她的善念，也沒有提高她的認知能力——她傷害了和晶與崔永元，15年了，她應該誠懇道歉，乞求原諒。也許政府說：沒事兒，你交錢就行。

這在我意料之中，她的好友馮小剛、劉震雲、王中軍、王中磊也至今不思悔改。窩案從來都是論窩的，窩有窩的理論。

窩的理論就是當四海英雄八方人物能隨時一起火鍋一起喝酒的時候，總會產生縱橫天下無所不能的幻覺。

看看當初馮小剛多嘴硬、劉震雲多矯情、范冰冰多委屈……

他們認識稅務局的、警察局的、證監會的……

我堅信，有一天，這天下還是兄弟們的，只是這個秋天例外。

網友們喊我去領賞錢，漢朝給四億，而今給十萬，我一點心情沒有。錢多少先放一邊，實在看不了稅務總局的一張張臉。

第一次去，給看了證件倒了熱茶，相對仔細地看了證據。和（大轟炸）有關的她的證據就是這次提供的。

第二次去，提供的全是華誼兄弟的證據，相當一部分稅務總局看不懂。

第三次是突然被叫去的，多了兩張陌生的面孔，沒有自我介紹也沒有出示證件。對我補充提供的陰陽契约證據看都不看。

拐彎抹角地詢問我是從哪裡弄到的（大轟炸）的契约。一高一矮兩位越問越急，終於原形畢露，這是倆蠻橫的警詧。

在他們的世界裏，有罪推定，人人都是兇犯。在他們的世界觀裏，他們就是法律，沒必要對誰客氣。

我堅定地告訴他們：這契约是我從垃圾桶裏撿的。一旁的國稅總局大聲喊著：把這個給他記上！

我認為，這兩個身份不明的人不出示證據隨意傳喚審問公民是違法的，要求國稅總局予以合理解釋，國稅總局稱要請示領導，至今無下文，說話像放屁一樣。

再然後，上海警察局經偵大隊對所有我參與的公司徹底偵察，對我以前的助理不斷詢查，徹夜詢查。

我知道原因在於（大轟炸）。參與這次大欺詐的既有演藝界大腕也有上海經偵的警詧。

曾經當著我的面，他們喝兩萬一瓶的酒，抽一千一條的菸，幾十萬的現金用個書包就提走。

就這樣，我的危險來自四面八方。

崔永元，你怎麼會把一手好牌打成這樣？

昨晚，夢見了遠在天堂的父親，他說，記住三個字：不能退。

(中時電子報)